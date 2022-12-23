智慧生活丨替代數據助SMEs融資 環聯企業級聯邦學習網絡 實踐普惠金融

本港經濟隨著放寬防疫措施而復甦，中小企(SMEs)疫境下能夠堅守基業，對穩住社會發揮關鍵作用。環聯亞太區首席產品官殷虹Jerry表示，中小企佔98%本港企業，合共僱用逾45%私營機構僱員，故企業存亡至關重要。「早前金管局推出商業數據通，旨在改善企業融資流程。而針對中小企融資所面臨的挑戰，我們響應政府舉措，與Openhive合作推出企業級聯邦學習網絡，以嶄新數據基建，協助金融機構為中小企提供信貸風險評估替代方案，營商環境下倡導普惠金融。」

逾四成財務人員依賴人手審批 七成SMEs指融資流程繁苛

不少SMEs反映金融機構對其業務支援嚴重不足，為了解SMEs在融資方面的困難與挑戰，環聯今年與安永-博智隆(EY-Parthenon)合作進行SMEs信貸調查研究，發現金融機構對企業貸款審批準則不盡相同，而且SMEs的檔案零碎，難以追溯並掌握公司持有人。Jerry分析，「研究發現處理SMEs貸款申請的最大障礙，包括缺乏SMEs業務特定風險評估工具(30%)、缺乏針對性信貸評估工具(29%)及欠缺具效率的資料收集方式(29%)；逾四成受訪業內人士更表示，曾人手參與資格審批過程與信貸分析及評估，反映流程低效。」

疫情嚴重打擊經濟，大部分SMEs為了存亡而積極向外尋求周轉。他又指73%受訪SMEs認同，繁苛的申請流程是融資的主要痛點，引致企業無法在關鍵時刻獲得及時雨，加重經營壓力。「逾兩成受訪者認為申請信貸的附帶要求難以滿足，另有反映審批過程缺乏透明度(18%)、所需文件數量眾多(17%)及需時緩慢(17%)。」雖然愈來愈多金融機構借助金融科技理順程序，惟Jerry認為應用率偏低，「主力為網上開戶和數據篩選，少部分才屬於信貸分析及評估。」他補充。

企業與個人信貸分析並肩而行 提升決策效率及彈性

大家或會想到，環聯擁有龐大的個人信貸紀錄庫，為何金融機構不能善用來加快批核流程，然而Jerry指企業借貸情況不同。他解釋，「對於企業信貸審批過程中，金融機構會向香港商業信貸資料庫(CCRA)查詢信貸報告，加上批款機構自身不同評估準則，而環聯的消費者信貸報告及評分，只屬其中一種參考工具。」他認為雖然受制於審批難度，惶SMEs融資對金融機構而言，極具發展潛力。他建議可重新思考和設計現有的信貸流程及評估框架，與時並進考慮SMEs不斷變化的需求，借助科技提升信貸分析及決策能力。「不妨同時利用企業及個人信貸資料相輔分析，例如『環聯中小企KYB解決方案』協助批款時最終受益人認證(UBO unwrapping)及eKYC(電子化認識客戶)；我們亦提供針對中小企信貸報告及信貸評分，能同步分析企業及個人信貸資料。」