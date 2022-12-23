智慧生活丨替代數據助SMEs融資 環聯企業級聯邦學習網絡 實踐普惠金融

本港經濟隨著放寬防疫措施而復甦，中小企(SMEs)疫境下能夠堅守基業，對穩住社會發揮關鍵作用。環聯亞太區首席產品官殷虹Jerry表示，中小企佔98%本港企業，合共僱用逾45%私營機構僱員，故企業存亡至關重要。「早前金管局推出商業數據通，旨在改善企業融資流程。而針對中小企融資所面臨的挑戰，我們響應政府舉措，與Openhive合作推出企業級聯邦學習網絡，以嶄新數據基建，協助金融機構為中小企提供信貸風險評估替代方案，營商環境下倡導普惠金融。」
逾四成財務人員依賴人手審批 七成SMEs指融資流程繁苛
不少SMEs反映金融機構對其業務支援嚴重不足，為了解SMEs在融資方面的困難與挑戰，環聯今年與安永-博智隆(EY-Parthenon)合作進行SMEs信貸調查研究，發現金融機構對企業貸款審批準則不盡相同，而且SMEs的檔案零碎，難以追溯並掌握公司持有人。Jerry分析，「研究發現處理SMEs貸款申請的最大障礙，包括缺乏SMEs業務特定風險評估工具(30%)、缺乏針對性信貸評估工具(29%)及欠缺具效率的資料收集方式(29%)；逾四成受訪業內人士更表示，曾人手參與資格審批過程與信貸分析及評估，反映流程低效。」
疫情嚴重打擊經濟，大部分SMEs為了存亡而積極向外尋求周轉。他又指73%受訪SMEs認同，繁苛的申請流程是融資的主要痛點，引致企業無法在關鍵時刻獲得及時雨，加重經營壓力。「逾兩成受訪者認為申請信貸的附帶要求難以滿足，另有反映審批過程缺乏透明度(18%)、所需文件數量眾多(17%)及需時緩慢(17%)。」雖然愈來愈多金融機構借助金融科技理順程序，惟Jerry認為應用率偏低，「主力為網上開戶和數據篩選，少部分才屬於信貸分析及評估。」他補充。
企業與個人信貸分析並肩而行 提升決策效率及彈性
大家或會想到，環聯擁有龐大的個人信貸紀錄庫，為何金融機構不能善用來加快批核流程，然而Jerry指企業借貸情況不同。他解釋，「對於企業信貸審批過程中，金融機構會向香港商業信貸資料庫(CCRA)查詢信貸報告，加上批款機構自身不同評估準則，而環聯的消費者信貸報告及評分，只屬其中一種參考工具。」他認為雖然受制於審批難度，惶SMEs融資對金融機構而言，極具發展潛力。他建議可重新思考和設計現有的信貸流程及評估框架，與時並進考慮SMEs不斷變化的需求，借助科技提升信貸分析及決策能力。「不妨同時利用企業及個人信貸資料相輔分析，例如『環聯中小企KYB解決方案』協助批款時最終受益人認證(UBO unwrapping)及eKYC(電子化認識客戶)；我們亦提供針對中小企信貸報告及信貸評分，能同步分析企業及個人信貸資料。」
環聯-Openhive聯邦學習網絡 為替代數據標準化
早前金管局宣布啟動商業數據通，這是一項以數據擁有人授權為本的數據基建，便利金融機構獲取有用的替代數據。不過Jerry認為甚麼替代數據才屬於「有用」，業界並沒有共識和標準，他續說，「一間小店的水電費單，能否證明它是穩健營業？無實體店的網購平台，到底多少郵件單數與金額，才算叫『健康』？這些都必須有『校對數據』比對推演與驗證。」為此環聯迅速回應舉措，與Openhive合作推出聯邦學習(Federated Learning)數據網絡，建立數據模型並以A.I.分析，有助為不同的替代數據制定一套標準定義，讓批款部門獲得更準確及有價值的洞見。他解釋，「這是一項機器學習模型，參與機構在毋須公開私有數據，以及保護私隱的前提下，合作塑造及訓練A.I.。」
透過使用該聯邦學習網絡，令傳統及替代數據更有意義地採用，如釐定租金及水電費帳單準則等，提供更精準的企業信貸評估。「結合環聯作為環球企業，涵蓋大部分企業東主及其股東的信貸資料，進一步協助信貸記錄不足的SMEs，獲得所需的貸款。」他強調CCRA的數據僅基於企業過往的信貸記錄而得出分析，因此較適用於中、大型公司，對沒有或不足信貸記錄的SMEs，必須有針對性的評核工具，長遠才能助香港推廣普惠金融。