智慧生活丨激發店員小宇宙 實現港式OMO營銷 UNIQLO雙11狂賞節發功

OMO(online merge offline)線上線下融合營銷成為近年零售業界的熱話，透過科技應用，將門市與網店兩個銷售場景串接聯通起來而實踐OMO的成效。然而UNIQLO香港電子商貿部及營運支援部總監三谷広秋認為，服飾品牌向來重視店員與顧客互動溝通，比起單純仰賴apps體驗，前線於門市接觸點發揮的串連角色，令OMO更有效益。「因應港人需要，UNIQLO發展出獨特的『港式』OMO模式，推出如『門店自提‧即日取』、LIVE STATION店員直播帶貨等。」適逢官方11.11狂賞節熱烈舉行，三谷喜聞顧客反應理想，指新模式有效帶動不俗業績。

香港獨有 全門市「門店自提‧即日取」

UNIQLO自2013年起秉持LifeWear的品牌理念，根據功能需要推出實而不華的大眾服飾，品牌香港市場部及可持續發展部總監黃燁琳Yelin認為，LifeWear簡約且完成度高，適合不同場合穿搭，「由於百搭，故減少對衣服的浪費之餘，我們也持續改良用料及工藝，務求為可持續發展出力。」她又根據內部數字，指出疫情下雖有77%香港消費者傾向OMO跨平台購物，惟疫下門市營業額仍佔整體逾五成，而75%受訪者更表示疫後重臨門市購物。「這反映香港顧客重視分店的存在價值，因此當建構屬於UNIQLO的OMO營銷時，我們從消費者體驗入手，利用網上平台帶動商品資訊，並以實體店的資深前線協助完成銷售步驟。」

有別於日本、台灣因地廣而發展網店行銷，她表示香港網購生態較獨特。「我們在港的分店網絡遠比其他地區集中，顧客既習慣網購，也會對門市的期待度十分高，希望日間到網店買衫，當晚收工便可分店取貨。因此我們今年4月在全港所有門市推出「門店自提‧即日取」服務，只要在早上11時前下單，即晚會可到門市取貨，且運費全免。」她又稱，此服務推出半年間，網上訂單由一開始的15%，提升至高達40%；加上客戶喜歡在網店選購限定加細至雙加大的特別尺碼款式，另外網上修改褲長的使用服務比率，更超出目標比183%；截至今年6月，《UNIQLO》app累積登記會員人數更已逾200萬人，可見其服務深受歡迎。