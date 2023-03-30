智慧生活丨響應「Hello Hong Kong」 Klook本地/海外雙引擎 預告4月派福利 趁消費券助旅遊復甦

Klook平台擁有龐大且穩定的客戶流量，能夠為旅遊業界提供具參考價值的趨勢。Kenny在日前出席「2023年第一季度香港旅遊業研究及展望」分享會上，概括回顧了自2月6日政府宣布內地與香港全面通關後，近月平台的數據分析。「全面通關首個周末Klook有關內地的瀏覽量較1月同期急增近7倍，同時內地酒店及活動預訂量即錄得200%增長；而內地用戶預訂本港活動預訂量亦較1月升190%。」他又指農曆新年期間，留意到港人以大灣區短途遊為主，其相關預訂量也增長2倍，笑言香港人對旅遊充滿期盼，對恢復外遊反應敏銳。「就連3月1日解除口罩令首日，港人預訂本地活動的數目亦見上升，按日錄得75%增長，多數是各類景點門票。」

持續吸引內地旅客訪港 助力本地合作夥伴得益

Kenny表示近兩個月訪港旅客人數錄得近200萬人次，當中仍以內地旅客為主，復甦速度相當理想。「比較今年第一季度的數據，Klook平台於海外用戶預訂本港活動量按季增長近5倍，3月份(截至3月27日)海外用戶預訂本港活動的數量亦較上月同期上升25%，以交通及景點玩樂為主。」他舉例剛過去周末林俊傑在港舉辦演唱會，短短3天即吸引數千內地旅客訪港，「演唱會同時帶動本地四、五星級酒店的預訂率，內地歌迷為一睹偶像風采，會不惜一切入住貴價酒店。」他認為縱使通關促進港人外遊消費的意欲，惟Klook強調本地遊/海外遊雙業務引擎策略，協助本地合作夥伴迎接旅客訪港機遇。他續指，「現時平台提供逾400間餐飲美食選項，合作夥伴較去年錄得逾倍升幅，團隊更搜羅更多自助餐、下午茶、蛋糕、美食外送等優惠，推出後有關餐飲美食的本地預訂量更按季上升75%。」他表示疫情期間香港增添不少新景點，如西九文化區、歷史深度遊、行山遠足甚至Glamping，而內地民眾愛透過從KOL視頻直播推介香港景點，吸引旅客來港。

Klook Pass與Stay+自由行套票

4月大送優惠

4月將會是疫情後第一個旅遊大潮，據Klook平台的最新數據，近九成港人計劃於年內出遊，而3月內整體海外預訂量增長達40%，顯示不少港人計劃復活節假期行程，當中日本、泰國和南韓成為復活節熱門海外目的地三甲。「其實早在去年我們的調查已發現，香港最能夠代表『報復式旅遊』，事關逾35%港人表示未來人均外遊消費，將調整至逾萬元，是全亞洲最高消費意欲的地區。」對此，Klook已分別推出Klook Pass與Stay+自由行套票，相比過往旅客逐一預訂住宿和活動，前者將同一地區數個景點以綑綁式推出，後者則以酒店為主軸，伴以周邊地區玩樂拼湊而成的套票，為用戶節省時間與慳行程成本。針對港人愛吃的習慣，他更稱平台自去年起已試行日本米芝蓮餐廳訂位服務，反應理想。新一輪消費券將會4月起發放，進一步刺激港人消費意欲。「我們將會於4月中將推出有關消費券推廣計劃，不設消費額限制，一連10日大派500港元優惠碼。估計屆時可吸納逾25%消費券電子支付平台的新客戶。」他補充。