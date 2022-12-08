智慧生活丨LANDMARK Xmasverse拉近商客距離 置地令PropTech應用更貼地

地產科技(PropTech)對公眾而言，或會予人感覺是基建相關的創科領域，跟生活沒有關係。然而對香港置地來說，將PropTech應用於商場及物業管理上，可以更人性化改善租戶、商戶、訪客甚至企業本身等的使用體驗，達致共贏局面。適逢聖誕佳節，香港置地集團公司首席數碼總監陳祟偉Ivan介紹了糅合元宇宙概念的置地廣場「LANDMARK Xmasverse」，「為商戶和顧客帶來另類佳節氣氛，亦是將PropTech『貼地化』的一個成功例子，拉近雙方距離，締造商機。」

置地廣場的聖誕裝置，都是大眾佳節打卡的熱門地點，每年都有驚喜，往往令人期待。Ivan表示今年特意加入元宇宙metaverse元素，為傳統高檔商場引入年輕活力的高消費客群，藉此吸引客流令商戶受惠，也強化置地廣場緊貼潮流的數碼形象。他解釋，「LANDMARK Xmasverse採用漂浮聖誕島設計，由吊橋連接而成，其中兩個小島分別由Tiffany & Co.及SAUVEREIGN設計，提供不同體驗。至於中央主島則代表置地廣場，透過VR眼罩大家便能進入元宇宙，化身可愛企鵝avatar踏上曲奇餅爬上聖誕樹，聽歌及玩遊戲。」他認為有別於其他元宇宙構思仍停留在噱頭上，LANDMARK Xmasverse屬於智慧商場項目，特設不同互動元素，為商戶和客人製造交流機會，並配合商場本身的全渠道推廣宣傳，強化營銷效果。「值得一提，我們更邀請林家謙化身元宇宙KOL，粉絲可與偶像selfie之餘，觀看視像呼籲還可以捐錢支持『願望成真基金』呢。」他補充。

Digital Twin物業複製 建數碼控制塔台

智慧商場與物管科技是近年PropTech熱門話題，置地積極響應政府「智慧城市藍圖2.0」，去年更與信和牽頭成立香港房地產科技聯盟(Hong Kong PropTech Alliance)，並擔任聯席主席。Ivan表示置地作為擁有大量優質商場及甲級物業，有責任樹立榜樣，「繼去年首辦『城慧』企業創新計劃，扶植初創在業務生態圈將意念落實。今年6月我們再次策動『城慧2022』，涵蓋智慧物管、物聯網、淨化節能、大數據分析等技術，最終30家來自本地、中、美、歐、澳及新加坡的企業脫穎而出，進入次輪試驗。」然而他強調，除了協助創科外，置地的物管科技近年亦取得重大突破。Ivan續說，「2021年我們在重慶光環購物公園推出i-BMS (智慧建築管理系統)的Digital Twin數位對映系統，將整個商場複製至立體虛擬平台，讓後台物管人員遙距監控物業，甚至預測推演，提升管理水平，而該計劃亦將變奏移師香港應用。「明年我們將在中環歷山大廈試行『數碼控制塔台』，系統同樣利用Digital Twin將物業複製，透過置地物管服務至今遇到逾1,400萬條問題及解決方案形成大數據，即時監控和自動化控制，並以機器學習收集所得資料，推動節能和增強租戶滿意度。」他舉例如預測及調整室內照明光暗度和溫度，也會加快設備更換維修進度。「未來4年，我們將會對位於中環的12幢商用物業，分階段性推行數碼化營運和發展。」

針對顧客和租戶 建立中環作息生活圈

置地於CBD地段遍布物業，考慮到中環白領一族花最多時間在這裡工作和消閒，Ivan想到運用apps加強客戶關係體驗，為消費者和租戶(零售和寫字樓)建立更強大的社區生態。「我們為辦公室租戶推出首個靈活辦公空間《Centricity》，協助他們提早訂餐及預約餐廳，也舉辦不同活動供租戶及其員工參與，並引入共享工作間供彈性租用。」與此同時，今年3月推出的《LANDMARK HONGKONG》，針對零售客戶提供精心策劃的購物和餐飲優惠，以及定制BESPOKE雋環會員計劃。他明白結合智慧物管、智慧商場及CRM科技，建構出中環作息生活圈，這也是實踐智慧城市應有的表現。