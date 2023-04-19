智慧生活｜人車路互聯「驅動」智慧城市 應科院牽頭「智慧出行車聯網技術聯盟」 葉成輝博士：冀10年內自動駕駛混行共存

香港要建構智慧城市，需要智能交通網絡來驅動。而特區政府於2020年已發表《香港智慧城市藍圖2.0》，聯合業界落實「智慧出行」帶來指引。運房局亦表明於年內全面檢視《藍圖2.0》的進度及成效，將因應發展需要草擬更詳盡的《藍圖3.0》。自動駕駛出行及其大眾運輸系統愈受關注，車聯網(C-V2X)與人為流動裝置連結互通愈要加快部署。故此香港應用科技研究院(簡稱應科院)於上周「2023數字經濟峰會」期間，宣布成立「智慧出行車聯網技術聯盟」，應科院擔當政府、學界、業界各持份者的橋樑，促進產業協作並完善智慧出行生態圈。應科院行政總裁葉成輝博士Denis期望，「我們倡議深港車聯網科創走廊，長遠將大灣區實現智慧出行互聯互通，10年內有望自動駕駛和傳統車輛將逐步混行共存。」

香港街道狹窄，人車爭路時有發生；主要幹道、隧道及核心市區繁忙時間道路擠塞，香港的交通問題窒礙城市發展。繼年內落實「易通行」不停車隧道繳費措施後，上月政府又將「三隧分流」方案提交立法會審議，研究長遠採取動態收費，按時疏導車輛流量。Denis指要有效推動上述的發展，車聯網部署尤其關鍵，「C-V2X技術指車輛之間、車輛與行人、車輛與道路基建，以及車輛與網絡之間的高速低延遲通訊系統。系統能實時信息傳遞，讓使用者、車與道路基建互相協調配合，即時對道路使用者進行路況匯報與警示，加強道路安全和輔助駕駛。」

相比起外國靠車內智能駕駛主導智慧交通科技，依賴GPS為無人駕駛車輛導航定位和車載光學雷達來學習避障，Denis強調香港道路網絡密集，在引入自動駕駛的同時，政府和業界積極建立車聯網，更能切合本地交通問題，也可加快無人車的普及。他續說，「C-V2X技術早於2015年積極開展研發，並得到創新科技署及運輸署的支持，於前年我們開展全港首個，也是全球最大的車聯網公路測試，透過路邊系統、車聯網賦能交通燈及車載單元，由科學園至沙田市中心，全長14公里，從路況監察提升道路安全。」應科院去年為該計劃開展次階段路試，又啟動「深港車聯網科創走廊」，跟深圳市智慧城市科技發展集團合作，將車聯網擴展連結至深圳福田、寶安、龍華及坪山，「研究及測試車聯網技術在兩地道路所需的應用場景及網絡基建，進一步推動香港與深圳交通互聯互通，以至跨灣區自動駕駛的便利性。」

智慧出行車聯網技術聯盟 促進產、學、研協作

為加快智慧出行及相關應用在香港的部署，應科院在上周主導成立「智慧出行車聯網技術聯盟」(簡稱SMTA)，並且舉行《數字經濟峰會－智慧出行論壇》，Denis邀請與會者交流意見。他表示SMTA旨在促進車聯網、5G及自動駕駛等關鍵技術研發，各持份者緊密聯繫，加強產業、研究機構和學界之間的協作，兼鼓勵政府參與，共同探討解決方案。「香港能在技術發展及知識轉移方面擔任『超級連繫人』的角色，平台將積極科研和商貿配對，透過業界領袖互動、技術演示交流，聯繫初創及創投機遇，也會出席大灣區相關活動，並就聯網識別自動駕駛進行諮詢。」他補充，平台將建立智慧出行供應商名錄，亦不時更新市場資訊，務求大家能獲取第一手情報，加快技術商業化「落地」的效率。