消費新常態丨豐澤積極O+O業務 RubberBand任豐澤牌代言人

疫情下改變大眾消費模式，新一代消費者在選購家電時，也傾向在網上完成。豐澤早於疫情前已大力發展O+O線下線上零售模式，並在疫情期間積極推廣自家fortress豐澤牌電器。為了提升品牌形象，官方今日舉行發布會，為豐澤牌全新廣告概念「惜相見 盼未來」揭開序幕，同時宣布邀請RubberBand擔任品牌代言人，RubberBand亦為是次廣告合作編寫主題曲。

豐澤O+O新零售模式 Chat & Buy與Click & Collect

豐澤董事總經理區文慧在活動上致辭表示，疫下相聚並非必然，品牌早在疫情前已洞悉網上消費模式的轉變，率先積極發展O+O結合線上線下的新零售模式。「包括Chat & Buy讓顧客隨時隨地透過WhatsApp向門市產品專員查詢，也增設Click & Collect即日網購店取服務，更為全港逾70間分店部署『易購站』電子貨架。」

疫情期間更多市民更換或添置家電產品，有見及此，品牌亦投放更多資源，推廣創始於1985年的自家品牌豐澤牌家電產品。產品涵蓋冷氣機、雪櫃、洗衣機等系列，除了性價比高之外，官方還表示多款產品於2018至2021年間，榮獲市場4星級以上的評級；而冷氣機和雪櫃更自2001年起，成為全港最暢銷品牌之一。為了提升品牌形象，官方宣布豐澤牌全新廣告概念「惜相見 盼未來」，同時邀請RubberBand擔任品牌代言人，RubberBand亦為是次廣告合作編寫主題曲。