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企業專訪
2023-12-27 04:30:23
日報

消費轉弱港審慎擴張年增逾30店 美心瞄準東南亞 冀成新引擎

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蕭德威 美心集團

蕭德威指東南亞每年擬開40至50間店。

餐飲業在新冠疫情期間受到重挫，疫情過去，面對經濟復甦、旅客復常不似如期，加上港人北上蜂擁消費，餐飲業再次面對另一難關。本港最大餐飲集團之一的美心集團首席營運官(香港及澳門)蕭德威透露，今年下半年業務增長較上半年遜色，晚市情況仍偏靜。不過，他說將維持每年在港店舖數目有3%至5%淨增長，同時將力拓東南亞市場，相信可成為未來增長動力。記者：鄭惠萍  攝影：陳奕釗

美心集團今年上半年收入錄雙位數增長，並扭虧為盈，蕭德威接受訪問時坦言，上半年因受通關及疫情轉好帶動收入，「當時期望好大，為開關做咗好多準備迎接」，不過年中過後，尤其9月、10月開學後明顯感受到本港消費能力轉差及偏弱，可能因北上消費及夜市平靜有關，「下半年的確冇上半年咁好，升幅比預期放緩(按年比)」。他認為消費者消費模式轉變亦有影響，不少食客提早在5、6時晚飯後便回家，甚至不外出用膳，而不少商場內店舖提早關門，加上經濟、人手等因素影響，相對在港消費較以前「手緊」，間接影響晚市情況。

中港客消費模式齊變 遊客區未恢復

他又認為，以前港人也北上消費，「依家(內地)多咗好多嘢玩、好多嘢食，(價錢)又平啲，相對香港少咗啲經濟活動，遊客及自由行客明顯少咗」。內地遊客的消費模式亦改變了，「依家食飯較匆忙，專登落嚟不是花太多時間食飯，而係打卡，睇下小紅書，會走嚟間店，叫返介紹過嘅餸，影完食完就走」。

他相信這個消費模式之後會改變，雖然暫時消費仍偏弱，但已回復疫情前九成，本月氣氛好轉下，「已好返好多，冬至訂枱情況不俗」。

美心本月中迎來第2,000間分店，蕭德威透露，疫情過後，看好東南亞市場，將加快發展步伐，香港每年開店目標30至40間，東南亞約40至50間，香港開店會較審慎，雖然租金有回落，但遊客區真的比之前差很多。
 

美心集團 美心集團 美心集團

遊客種類多 復甦快 看好曼谷潛力大

現時美心本港有近900間店、泰國及越南分別有逾500間及100間店，新加坡接近170間，內地及澳門分別約300和30間店。他解釋東南亞市場暫時以Starbucks為主，未來開店步伐會較快亦會引入不同品牌，東南亞發展屬剛起步階段，加上經濟復甦較快，市場潛力大，看好泰國市場尤其曼谷，因當地遊客種類多、消費能力強、經濟持續好轉，近期有不少特色新商場開業亦是賣點。其他如澳門及內地亦繼續開店，冀每年集團整體開店數目約100間。現時香港佔整體業務約六成比重，東南亞及內地各佔約兩成，暫沒有設定東南亞市場未來的比重，希望「整大個餅，不會單一集中本地市場」。

擬引入新菜式 中菜投資額大非主力

蕭德威續指，明年將持續引入新菜種及款式，惟未有透露詳情，只稱或是東南亞菜、西餐，或特別的泰菜，「以前要去到那個國家才可以吃到的，將來在香港都可以吃到」。反而中菜不會是主力開舖目標，因為所需場地面積及投資額均大，回本期較長，日本菜、Starbucks相對回報期會較快，普遍而言每間新店平均需時1至2年回本。

在疫情期間便「大膽」引入日本一人燒肉概念「燒肉like」，及兩間特色中菜「八一漁八」及「wellwellwell」。其中一人燒肉概念甚受熱捧，故已加快開店，本港現有約20間店，並在泰國新開10間店。

美心至今管理旗下品牌近80個，過去曾收購如東海堂，蕭德威說將在東南亞及內地物色併購機會，但暫沒有特定目標，除視乎價錢外，亦要看長遠發展空間，「買咗返嚟一、兩年就玩完就不會考慮」，直言近年的確有不少企業主動上門洽售。

每年資本開支10億至20億  無上市需要

該集團除新增店舖及引入新菜式，亦會翻新舊店及增加廠房設備等，蕭德威透露每年資本開支約10億至20億元，但強調並無計劃及需要上市，由於資金充裕，亦無意引入新投資者，「做餐飲做得好，可以好穩陣」，過去多年業績每年都有增長(疫情期間除外)，又認為「喺無包𧘹下反而可以做得更好」。

美心集團

美心指，人工、食材等成本續升。

年均加價2%至3% 前線缺人手

面對經濟未能全面、強勁復甦，加上成本持續上升，及人手不足等問題，飲食業有加價壓力。美心集團首席營運官(香港及澳門)蕭德威相信經濟回復需要時間，成本如糖價則受地緣因素而上升，而食材、人工及租金等仍持續向上，每年都會調整價單，「每年做預算時，都會話要加幾個百分點，但最後都不會加咁多」，每年整體價單平均加價幅度約2%至3%。在淡季期間會推電子優惠、早鳥及yuu合作推廣，刺激消費。

他說，將會集中策略性採購，以一個比較便宜的價錢在東南亞及內地集中採購大量食材，減輕成本。本港租金雖然已回落，但相對其他地區仍偏貴，東南亞地區的租金亦正上升，特別在好的商場及位置。至於人手問題，如要求100人，現在只請到90人，最缺乏是前線員工，尤其洗碗員工。

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