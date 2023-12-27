消費轉弱港審慎擴張年增逾30店 美心瞄準東南亞 冀成新引擎

餐飲業在新冠疫情期間受到重挫，疫情過去，面對經濟復甦、旅客復常不似如期，加上港人北上蜂擁消費，餐飲業再次面對另一難關。本港最大餐飲集團之一的美心集團首席營運官(香港及澳門)蕭德威透露，今年下半年業務增長較上半年遜色，晚市情況仍偏靜。不過，他說將維持每年在港店舖數目有3%至5%淨增長，同時將力拓東南亞市場，相信可成為未來增長動力。記者：鄭惠萍 攝影：陳奕釗

美心集團今年上半年收入錄雙位數增長，並扭虧為盈，蕭德威接受訪問時坦言，上半年因受通關及疫情轉好帶動收入，「當時期望好大，為開關做咗好多準備迎接」，不過年中過後，尤其9月、10月開學後明顯感受到本港消費能力轉差及偏弱，可能因北上消費及夜市平靜有關，「下半年的確冇上半年咁好，升幅比預期放緩(按年比)」。他認為消費者消費模式轉變亦有影響，不少食客提早在5、6時晚飯後便回家，甚至不外出用膳，而不少商場內店舖提早關門，加上經濟、人手等因素影響，相對在港消費較以前「手緊」，間接影響晚市情況。

中港客消費模式齊變 遊客區未恢復

他又認為，以前港人也北上消費，「依家(內地)多咗好多嘢玩、好多嘢食，(價錢)又平啲，相對香港少咗啲經濟活動，遊客及自由行客明顯少咗」。內地遊客的消費模式亦改變了，「依家食飯較匆忙，專登落嚟不是花太多時間食飯，而係打卡，睇下小紅書，會走嚟間店，叫返介紹過嘅餸，影完食完就走」。

他相信這個消費模式之後會改變，雖然暫時消費仍偏弱，但已回復疫情前九成，本月氣氛好轉下，「已好返好多，冬至訂枱情況不俗」。

美心本月中迎來第2,000間分店，蕭德威透露，疫情過後，看好東南亞市場，將加快發展步伐，香港每年開店目標30至40間，東南亞約40至50間，香港開店會較審慎，雖然租金有回落，但遊客區真的比之前差很多。

