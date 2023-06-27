混合辦公丨「一體式分支機構」崛起 增端對端資安風險 Fortinet港澳及蒙古區域總監馮玉明：近半企業傾向單一管理SASE 以提升營運

在後疫情時代下，遙距和混合辦公模式已成為本港企業的營運常態，員工能夠身處不同環境，透過不同的電腦及流動裝置，跨地域以VPN登入公司的內聯網工作，進而衍生出「一體式分支機構」(Branch-Office-of-One)的公司架構趨勢。然而對IT部門來說，分散式用戶端裝置的保安事宜難以管理，加上進出企業資訊的途徑五花八門，增加黑客入侵和網絡勒索的風險。

早前Fortinet在港舉辦《Fortinet Accelerate Asia 2023》峰會香港站，匯聚行業IT專家，就香港及環球網絡安全趨勢交流互動。Fortinet香港、澳門及蒙古區域總監馮玉明（Cherry）在傳媒研討會上，分享了本港數碼經濟的機遇和挑戰外，並發布早前Fortinet委託IDC進行的《亞太區安全存取服務邊緣(SASE)調查》，指出愈來愈多企業傾向投資單一供應商SASE(Universal SASE)解決方案，以改善他們的安全態勢。