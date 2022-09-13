減少碳排丨WWF加持 InnoBlock運用AWS科技 建「TT Green」ESG數據平台

為應對全球暖化問題，愈來愈多企業建立自己的「碳帳簿」來追蹤自己公司甚至上下游供應鏈夥伴的碳排放。然而在追蹤、搜集和記錄ESG數據依賴人手處理，欠缺追溯度、透明度和質素，令企業難以建立可靠的ESG憑證，拖慢達成可持續發展目標的進度。

Amazon Web Services(AWS)上周宣布區塊鏈初創InnoBlock Technology(InnoBlock)，透過運用AWS技術及平台建構香港首個ESG數據平台「TT Green」。平台利用部署在企業用戶IT基礎設施的API和感應器，自動追蹤和報告如資源消耗、碳排放及人力資本管理等方面的劃一ESG數據。而國際環保組織世界自然基金會香港分會(WWF)同時為「TT Green」提供行業指導及建議，採用國際公認標準及WWF低碳營運計劃(LOOP)PLUS B.E.S.T.可持續發展框架，來收集和報告減排資訊，幫助企業將節能減排納入日常商業運作中。

「TT Green」透過在邊緣部署的電錶等物聯網感應器收集第三方數據，如水電消耗量等，然後該平台將數據發送到其區塊鏈網絡，通過Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)，一項能夠執行和擴展Kubernetes應用程式的雲端容器托管服務，協助企業用戶在雲端自動傳輸和整合數據。InnoBlock亦按照溫室氣體協議(GHG)和政府間氣候變化專門委員會(IPCC)協議建立的指引，研發了一個溫室氣體計算器。利用儲存在AWS上的區塊鏈網絡中可靠的ESG數據，採用「TT Green」的企業可利用此計算器更準確地量化和追蹤溫室氣體排放量，以達成可持續發展目標。

為了幫助客戶更有效地儲存ESG數據，大幅減少數據庫管理時間，並能實時表現數據。該平台採用Amazon Relational Database Service(Amazon RDS)，幫助企業客戶在雲端設置、操作和擴展關係式數據庫。平台亦將利用Amazon SageMaker，讓其數據科學家和開發人員在雲端輕鬆建構、訓練和部署任何規模的機器學習(ML)模型，進一步為企業提供ESG表現分析，以供他們規劃和監察目標。

InnoBlock行政總裁吳創文表示，「雲端的特性讓我們的客戶能夠利用物聯網和機器學習技術來準確追蹤它們的ESG數據，產出可信度高的 ESG報告和分析，我們也期待今年稍後時間將這項服務帶給更多亞洲客戶。」

WWF香港分會企業可持續發展主管何美娟則指，「現時企業實現範圍三的減排仍然是一個巨大的挑戰，而由AWS支持的『TT Green』等數碼創新平台，協助企業在整個價值鏈中追蹤其碳排放績效，並積極響應投資者、客戶和社會的期望。」