綠色營運丨太古地產推動「綠色廚房」 美心集團獲嘉許 成最多認證餐飲租戶

(左起) 美心集團可持續發展、特殊項目及管治(工程策劃)經理余兆倫、美心集團首席營運官(香港及澳門)蕭德威、太古地產董事-技術統籌、可持續發展及設施管理邵婉儀和太古地產副總監-可持續發展何浩賢。

太古地產積極推動可持續發展理念，並邀請租戶共同實踐。當中針對餐飲業的「綠色廚房」計劃，旨在為餐飲租戶提供平台，讓雙方在裝修及翻新工程開始前，就可持續發展作出商討。計劃透過全面的《綠色廚房技術指引》以及分為三個級別的「綠色廚房」嘉許制度，協助餐飲租戶在正式營運前，將高效可持續方案融入於餐廳設計之中，務求提升可持續發展績效表現。指引涵蓋提升能源及用水效益、改善空氣質素和廢物管理等多個範疇，而計劃自2017年推出至今的6年間，太古地產表示已向77間位於香港及中國內地的餐廳頒發「綠色廚房」認證。而今日太古地產於太古廣場邀請參與租戶之一的美心集團，以個案分享形式展示傑出成果。美心集團旗下11間餐廳榮獲「綠色廚房」認證嘉許，為太古地產在港及中國內地的物業組合中，獲獎最多的餐飲租戶。雙方期望能夠藉此建立堅實的合作榜樣，讓業界更主動推動可持續發展。

美心集團旗下11間餐廳榮獲「綠色廚房」認證嘉許，為獲獎最多的太古物業餐飲租戶。其中10間餐廳榮獲綠色廚房計劃最高的「三葉」級別，位於香港的分別是太古廣場的THAI BASIL、wellwellwell、魚治及東薈城的Shake Shack，其餘六間位於中國內地；另有一間位於中國內地的餐廳也取得「二葉」級別。是次分享的，位於太古廣場的THAI BASIL是香港首間獲太古地產頒發「三葉」評級的餐廳。餐廳設有 多項環保設備，例如高效節能爐具及廚具、自動感應開放式焗烤爐、變頻抽風系統。此外，餐廳分類回收7種廢物以循環再造。與2020至21年度的數據相比，餐廳用電效益提升7%、使用煤氣效益提升26%、用水效益提升59%、整體碳排放量減少14%，以及廢物回收率更逾37%。雙方合作亦啟發美心集團提升其專屬的綠色營運指引，並將廚餘回收推廣至旗 22間餐廳。該協作關係更延伸至太古地產推動的智能磅先導計劃，美心旗下5間餐廳先後加入計劃，運用智能稱重系統收集數據，計算和分析廢物棄置和資源回收量。除了「綠色廚房」計劃外，太古地產亦為租戶提供不同的計劃及支援，協助減低碳排放及改善可持續發展表現，如免費能源審核、安裝智能水錶及全港首創的智能減廢計劃。

太古地產董事-技術統籌、可持續發展及設施管理邵婉儀表示，「『綠色廚房』計劃為地產及餐飲業界訂定全新標準，透過業主與租戶之間緊密協作，進一步達致可持續發展的共同目標。 我們十分高興能與理念一致的租戶如美心集團長期合作，充分發揮可持續發展效益，並確保我們的項目以可持續發展的方式建造及營運。減碳必須透過同心協力和實際行動方可取得成效， 我們期待加強與租戶合作，攜手邁向淨零碳未來。」

美心集團首席營運官(香港及澳門)蕭德威認同邵氏的說法，「美心集團致力以美饍、正面創新力量及協作連繫人心。我們制定的2030年可持續發展策略，聚焦提供更多健康及可持續食品選擇、減廢、減塑、減碳、關愛員工及關愛社區等議題，同時以創造價值為先。太古地產的『綠色廚房』計劃充分展示出雙方在推動綠色營運方面，所建立的穩固夥伴關係，並啟發我們在未來不斷發展和進步。」