綠色運輸丨促進電動車普及化 基石科技夥領展、Lalamove牽頭 推電動車租賃 充電 泊車一條龍 助物流業轉型

基石科技(Cornerstone Technologies)積極拓展及優化電動車充電網絡、科技及各服務設施配套，以響應政府《香港電動車普及化路線圖》，推動電動車普及化，促進智慧出行與綠色運輸。基石科技更成為領展資產管理有限公司(簡稱：領展)其中一家電動車充電服務供應商，為領展旗下33個停車場安裝「Cornerstone GO」充電站。而今日位於天水圍T Town South停車場的「Cornerstone GO」充電站正式啟用，基石科技聯同領展特別舉行充電站啟用儀式暨「綠色運輸 先導計劃」發布會。由基石科技旗下Cornerstone BUSINESS牽頭，推出跨行業「綠色運輸 先導計劃」，包括領展、Lalamove及香港的士小巴商總會，計劃標榜「零成本、低門檻」，以低營運成本提供電動車租賃、充電、泊車一站式配套，滿足業界需要，協助物流和運輸業轉型，共同推動業界落實轉用商用電動車。
領展為電動車車主部署Cornerstone GO 預告下周起於T Town提供優惠
今次啟用的「Cornerstone GO」充電站位於領展旗下商場天水圍T Town South停車場，分別提供多台中充與快充充電站。領展物業管理有限公司常務董事黎漢明於活動上指出，領展致力為綠色運輸提供更完善的泊車和充電配套，「預告下周起於停車場提供限時充電優惠，公司同時積極研究針對商用車的優惠方案，希望協助業界更易轉用電動車隊。」
基石科技行政總裁葉兆康則表示，為迎接未來商用電動車於大眾運輸及物流業市場的發展，轄下Cornerstone BUSINESS率先投資及購入首批電動客貨車並推出「eC-VAN」，透過Cornerstone GO建立的充電網絡優勢，進軍商用電動客貨車市場。「eC-VAN將提供『租賃、充電、泊車』一站式解決方案，讓業界『零投資、低門檻』投入綠色物流。我們預計年內業界將有逾百架客貨車轉換成電動車，預期往後增長將以倍數計上升。」
eC-VAN及eC-TAXI 助業界轉型
是次發布會基石科技同時推出兩款全新電動商用車品牌「eC-VAN」及「eC-TAXI」。前者聯乘物流及貨運企業Lalamove，為輕型貨車司機提供全方位支援服務，由入台登記、電動車租賃、充電服務到泊車優惠一應俱全，務求讓一眾輕型貨車司機可以輕鬆投入綠色物流。
至於「eC-TAXI」則透過與香港的士小巴商總會合作，連結香港的士司機，量身訂造充電優惠方案及支援服務，包括充電額折扣及資助、嶄新充電體驗、提供充電入門速成班以及7x24客服熱線支援等，鼓勵商總會會員參與綠色運輸，推動電動車普及化。
葉兆康解釋，以eC-VAN電動客貨車為例，每公里充電的成本(折後價)僅為柴油的25%，大幅節省營運成本，提供更大的誘因令司機轉型。「有數據顯示，電動客貨車與一般柴油客貨車相比，前者行駛每公里能減少碳排放達63%；電動的士與一般石油氣的士相比，前者行駛每公里亦可減少碳排放達35%。」
政府樂見業界合力促進綠色運輸，張展華博士在出席活動時表示，「2019年全港只有6%電動私家車，然而今年首季已增至63%。換句話說，每兩輛新私家車當中，其中一輛已是電動車。」他認為充足的充電設施是推動電動車的關鍵因素，而建構一個電動車網絡，實在有賴多方面的幫助，匯聚不同企業及商會。「推動各界落實使用商用電動車的具體流程，實現更完善的綠色電動車生態圈。」