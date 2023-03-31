職涯創造價值與使命 施耐德電氣賦能人才 倡可持續發展

將優秀人才匯聚，穩固根基，方可成就卓越的企業。加上各行各業面對人才流失問題，阻礙行業發展。作為能源管理專業，邁向零碳願景的施耐德電氣，人力資源總監莊啟賢(Jimmy)認為確立可持續人才策略的重要性，針對招攬行業棟樑，我們推出工程培訓生與畢業培訓生等不同培訓生計劃；又鼓勵僱員內部流動協助他們在職涯增值並賦能人才，挽留有潛質的專才。「可持續營運的關鍵，在於人力資源管理取得動態平衡，才能發揮所長，企業才可成長。」

施耐德電氣專注於能源管理，Jimmy指公司發展策略圍繞「可持續發展」這個全球大議題，除了對新興創科領域如人工智能(AI)、大數據，以及對工程相關專業有認識外，亦要求人才具備上述認知的國際視野、商業營運與實踐可持續發展的見解。「施耐德電氣透過不同培訓生計劃，以招攬來自不同專科的人才加入公司。其中工程培訓生計劃(Engineering Trainee Program) 屬於香港工程師學會認可的工程畢業生培訓計劃，簡稱『Scheme A』，專為修讀能源、電機、屋宇設備、機械工程等畢業生而設，發掘技術專才；畢業培訓生計劃(Graduate Trainee Program)則不侷限於工程，連環境管理及商業專科畢業生亦納入的培訓計劃，期望成為未來企業管理通才。」他續指兩項計劃均接受為期兩年的在職培訓，並接受工作輪換安排，派往企業不同部門實習，藉此對公司有全方位的理解。「以畢業培訓生計劃為例，實習生有機會派往各個與銷售相關的業務部門工作，甚至於總裁辦公室實習，接受香港區總裁趙啟文先生的指導。」去年工程培訓生及畢業培訓生計劃分別接獲各地大專院校學生約150人與約360人的申請，各自競逐3個受聘名額，反映極受畢業生歡迎。

確保員工充分參與可持續發展之旅，並具備將這些願望變為現實的技能，是施耐德電氣的核心人才策略。Jimmy鼓勵員工及早規劃職業發展。「我們設立個人發展計劃，單是去年已舉辦了3場工作坊，隨後提供1對1職涯諮詢，幫助員工設定未來的職途。」另外提升人才內部流動升遷，他指公司實行「Open Talent Market」網上平台，供員工了解公司內部所提供的各種機會，並運用AI進行配對，根據員工的職場履歷、技能、經驗和興趣，為其提供個人化的內部職位配對機會。「同時，今年1月公司推出全新家庭友善政策2.0，有薪產假由法定14周增至17周；侍產假也從10天增至15天。另外「New Ways of Working」工作新常態也容許員工每周在家工作最多2天；按情況最長達3個月的遙距辦公。」他補充。

培訓生分享：難忘實習 3 個月即上「戰場」

去年獲施耐德電氣香港錄取的工程培訓生黃聲豪(Matthew)與畢業培訓生葉紀瑜 (Jodie)，均已在公司實習逾半年。於港大修畢機械工程的Matthew，對公司的工業自動化業務尤感興趣。「坊間有工程培訓計劃只在相同部門內流轉輪換，然而這裡能讓我體驗不同業務，對實際企業提升能源效益所面對的問題有更深了解，眼界大開。」

至於在英國倫敦帝國學院修畢環境生物學與環境工程的Jodie，對可持續發展所帶來的挑戰特別具興趣，「大學教授的是專業知識，但轉化應用必須對日常工作和生活有全盤了解。參與計劃令我對未來怎樣貢獻自身知識，有更深入的體會，肯定自己矢志在能源管理方面進一步發展，更加有信心。」不約而同，兩位實習生最難忘的體驗，是去年加入公司僅3個月，即要參與公司舉行年度的香港創新峰會「Innovation Summit Hong Kong」，在重要客戶及業務夥伴面前，進行每人約5分鐘的個人演講。「對於初出茅廬的職場新鮮人，有機會能夠在台上對重要客戶介紹公司最新的技術趨勢及見解，還獲得台下的讚賞和肯定，是職涯十分寶貴的回憶。」二人異口同聲地道。