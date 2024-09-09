藉400萬龐大會員基礎 The Club 跨入電商領域

本地零售銷售，從3月開始已經連續下跌5個月，零售企業經營可謂壓力山大。逆市中，有企業提出新的生存發展點子。香港電訊旗下的會員計劃及數碼業務平台The Club，今年拓展自家的禮遇獎賞本業之餘，也「踩過界」發展電商平台，將本來的禮遇獎賞供貨商，發展為平台的電商。

The Club首席營運總監周銘成解釋，在禮遇和獎賞業務上，有見香港人在最近幾年的心態有所改變，對旅遊體驗、身心靈健康等尤其感興趣，所以，公司已積極擴大產品的種類，其中生活品味類產品銷售額，按年更錄得雙位數的升幅，紅酒的表現尤為理想。