藉400萬龐大會員基礎 The Club 跨入電商領域

本地零售銷售，從3月開始已經連續下跌5個月，零售企業經營可謂壓力山大。逆市中，有企業提出新的生存發展點子。香港電訊旗下的會員計劃及數碼業務平台The Club，今年拓展自家的禮遇獎賞本業之餘，也「踩過界」發展電商平台，將本來的禮遇獎賞供貨商，發展為平台的電商。
The Club首席營運總監周銘成解釋，在禮遇和獎賞業務上，有見香港人在最近幾年的心態有所改變，對旅遊體驗、身心靈健康等尤其感興趣，所以，公司已積極擴大產品的種類，其中生活品味類產品銷售額，按年更錄得雙位數的升幅，紅酒的表現尤為理想。
400萬會員加供應商成新商機
與此同時，為了利用目前達400萬的會員數目和龐大的合作商戶基礎，The Club在最近擴展了B2B平台Club Biz，主要服務商業客戶特別是中小企客戶；將客戶從過去提供產品上架，擴展到有自己的電商生意。
中小企推廣難 收錢難 平台一條龍包辦
針對中小企不容易兼顧推廣，The Club提供包括為產品宣傳服務，AI生成、網紅等比較流行的市場推廣辦法；另外針對目前的銷售方式，比如快閃、見面交收等，公司也為商戶提供不同的付款辦法，包括用手機App就可以支付的HKT POS系統等。他分享有一家細規模的社企，就是從提供兌換獎賞的環保產品，最後變成將不同產品放上平台銷售的電商，跟社企商討為時幾個月。
電子禮券發展速 半年增速六成
周銘成沒有提供計劃目前發展出的商家數目，但形容業務開始數月，反應理想。其中一個將會主力發展的渠道，是商家的電子禮券，他們曾以電子禮券為一家潮流家品點帶動理想的網下客流。The Club上半年電子禮券的銷售額按年大升逾六成，目前已有接近200間商戶透過公司發售電子禮券，主要是零售和餐飲業。
北上消費對港衝擊料漸減
展望未來，周銘成相信北上消費對香港的衝擊將漸漸減退，期望今年The Club會員數目和積分兌換業務都可以按年有穩定增長。