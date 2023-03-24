虛擬銀行巡禮丨匯聚智慧 立足市場 全港最創新 WeLab Bank 更人性 知所需

WeLab Bank行政總裁兼執行董事李家達Tat。

由ChatGPT引發的AI聊天熱潮，在創科界投下震撼彈。對於經營虛擬銀行的一眾金融科技先驅，ChatGPT的興起正好為虛銀前景提供具前瞻性的洞察。WeLab Bank不斷重塑金融服務的刻板底線，如開創GoWealth智動理財顧問等，為虛銀加入「人性」及「互動」元素。WeLab Bank行政總裁兼執行董事李家達Tat形容，「ChatGPT仍要依賴人類的提問作出反應，但我們不應止如此，WeLab Bank更要做到像Iron Man的A.I.助手『J.A.R.V.I.S.』般，理解用家金融需要，主動成為理財左右手。」面對未來，他強調WeLab Bank早已準備就緒，「最創新銀行」定位自不待言。 最創新香港企業 如果一間金融初創以訂立5年營運目標為例，第三年往往是評估企業自身表現的關鍵時期。Tat相當同意這個經營思維，他表示現時銀行致力以金融科技和創新思維，協助客戶管理、儲蓄及財富增值；並透過GoSave、貸款智囊及GoWealth帶動業務，成功向大眾展現最個人化智慧銀行的面貌。WeLab Bank去年11月更奪全港「最創新企業」首位！他概述，「中大亞太工商研究所早前開發全港首個『企業創新指數』，招募了200多間來自全港各行各業的企業參與調查和審視表現，最終WeLab Bank力壓本港傳統金融巨頭，成為評分最高的企業，更是純本港金融初創獲得此殊榮，意義非凡。」Tat又指連人才招聘也講求志同道合，實行人事創新。「我們設立Culture Interview，由非應徵部門『亂入』面試，問及一些風馬牛不相及的事情，如玩甚麼apps等。由第三方協助評估應徵者是否跟公司價值觀同調。」他補充。



Tat強調WeLab Bank更要做到像Iron Man的A.I.助手『J.A.R.V.I.S.』般，理解用家金融需要，主動成為理財左右手。

GoSave定存增節日元素 站在虛銀而言，何謂「創新」？怎算「智慧」？Tat認為WeLab Bank結合金融科技跟傳統金融服務，推動銀行運作模式數碼化，這種業務創新不難理解。然而針對產品創新與體現智慧，可從重點的GoSave、貸款智囊及GoWealth看出端倪。他解釋，「例如GoSave定存，有10港元即可開立，存款利率不論存額多少一視同仁，加上運用類似『眾籌』概念，參加人數愈多，利率愈高。去年底我們更將平平無奇的存款服務加入節日化的祭典元素，於特別日子推出『Go息祭』搶超筍存款利率；亦首創『以飛代息』為GoSave存戶爭取偶像演唱會門票，獲市場讚賞。」



貸款智囊及GoWealth智動策動 WeLab Bank來自WeLab Group，集團強於貸款與理財，令銀行的貸款智囊及GoWealth充滿「智慧」。Tat續指，「貸款智囊集速度、數據分析及個人化演算於一身，能提供3個初步批核結果及因應結餘轉戶貸款的慳息方案。這是突破傳統貸款加入個人化建議，協調客戶提高周轉彈性。」至於去年中旬與安聯投資合作推出GoWealth，成為亞洲首間向投資者提供智能理財顧問的虛擬銀行，推出以來逾8萬客人表示對其感興趣，目前GoWealth的客戶人數已增長至銀行本身約一成的活躍客戶，備受市場歡迎。他簡介，「市場上多為風險導向(risk-based)型的財富管理服務，惟GoWealth採取目標導向(goal-based)方針為主軸，投資內容來自多間頂尖國際基金公司的投資組合，讓客戶能分散投資，降低風險幫助用戶達成財富累積的願望。」他表示GoWealth投資組合取得的投資回報，跑贏標普500和恆指等主要指數。「今年市況回暖，客戶轉趨活躍，單在過去一個月，GoWealth每日上客速度較去年第四季急增7倍，每月投資供款金額平均上升幾乎翻倍。」其實市場上有顧問成分的月供投資計劃選擇不多，而GoWealth客戶中逾半有設立每月投資，他指近期每月投資額有上升趨勢(2月比去年第四季上升35%)，每月投資也佔每月總認購金額(AUM inflow)約六成，反映市場歡迎這類月供投資計劃，也樂於透過GoWealth培養持續投資習慣。 緊守風險管控 存貸比率8間最高 為了爭取客戶規模，虛銀都會各出奇謀推出優惠，惟至今不少仍處於存貸比率不平衡的狀態。根據去年上旬業績數字，WeLab Bank是8間虛銀之中稅前虧損按年表現最好的一間(2.2億港元、按年跌1.2%)，亦是少數已有淨利息增長的一間(1121.7萬港元)，反映銀行已向盈利之途邁進。Tat強調管理層緊守風險管控，「2021年已調整營運策略，專注加深與客戶的互動，以提升銀行的盈利能力，到去年貸款業務漸上軌道，成為銀行盈利一大動力。現時我們的存貸比率控制在約70%，亦是8間虛銀中控制得最好的一間。」難怪去年底放款總額是2021年同期的3倍，總利息收入大增8倍，為銀行帶來滿意的利息收入。

