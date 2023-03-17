虛擬銀行巡禮丨建國際標準 擁環球視野 關顧惠民 Mox Bank 成就生活好夥伴

Mox行政總裁胡博思Barbaros Uygun。

挾著渣打銀行的堅實背景，Mox Bank1 (下稱Mox)予人可靠且高知名度的虛擬銀行品牌。Mox於2020年9月開展業務時，為客戶推出全亞洲首張全功能無號碼實體銀行卡，成為銀行的最佳宣傳。曾執掌歐洲多家銀行並領導變革的Mox行政總裁胡博思Barbaros Uygun坦言，Mox的抱負是成為全球數碼銀行的典範。「憑藉我們了解宏觀金融變化的環球視野，Mox銳意從本港為虛擬銀行訂立國際標準，與世界接軌。」從Mox App應用體驗至Mox Credit嶄新數碼借貸被受好評，胡博思深信Mox透過平易近人及智能的應用體驗，成為最受港人愛戴的虛銀，「因為智能、安全、簡便與富趣味性，Mox自然是大家生活的好夥伴！」

胡博思：Mox是促進金融變革的挑戰者銀行 由渣打銀行全力策動，聯同電訊盈科、香港電訊與Trip.com攜手建立，Mox凝聚多方力量，包括具領導地位的國際銀行集團、本港電訊及消閒娛樂服務龍頭與亞洲最大線上旅遊平台，是香港活躍的Challenger Bank(挑戰者銀行)之一。越洋到港執掌Mox的胡博思，擁有逾25年金融管理經驗，也是見證千禧年間歐洲首波挑戰者銀行成立熱潮，親歷當地顛覆傳統金融機構的營運生態。「在加入Mox前，我曾任奧地利ING銀行行政總裁，成功將其由主要接受存款業務變革為全數碼銀行；推動土耳其ING銀行的零售業務數碼轉型及Garanti Bank BBVA的數碼轉型改革。」他笑言將自身經驗植入Mox的基因，令Mox有力成為推動香港金融科技發展的挑戰者銀行，「我們重塑銀行服務，同時更希望藉各種先進科技、廣泛的合作夥伴生態圈及端到端全面數碼流程，務求提供卓越的客戶體驗，同時致力實現普惠金融，並讓我們的產品成為客戶生活日常的一部分。」他續說。

最佳FinTech支援 最親切UX體驗 Mox於2020年9月正式開業，現時已擁有45萬名客戶，有近四成新客戶是由其他現有客戶，通過「多友．多賞」客戶推薦計劃開立戶口，反映Mox的操作體驗值得被推薦。此外，Mox受歡迎的原因之一是開戶過程簡單快捷，最快只需3分鐘；使用Mox Credit作消費可賺取CashBack，而CashBack直接存入客戶存款戶口。Mox亦是首家提供每日利息的虛擬銀行，除了讓客戶一邊消費一邊賺取真正現金CashBack之外，更每天結算及存入Mox賬戶，兼享每日利息，讓財富即時增值。難怪截止2022年，Mox獲評為最受香港人推薦2的虛擬銀行，而且在香港蘋果App Store獲得最高評分(4.8/5)的虛擬銀行應用。 再者，Mox其中的一個獨特之處，是跟優秀技術平台合作，於金融科技基礎上作周全部署，確保穩定安全的服務及維持較低營運和建設成本，讓Mox能投放更多資源，加快更能貼近客戶需要的創新產品開發速度。 胡博思總結去年表現，「我們專注於進一步發展Mox Card和透過Mox Credit的一系列信貸服務，並取得強勁的業績和擴大活躍客群。在2022年底，Mox客戶信貸及墊款按年上升6倍；2022年第四季Mox Card交易量按年增長幾乎翻倍；年內Mox Card消費總額亦增長2.4倍。」其實從去年上旬業績來看，Mox的稅前虧損已按年大幅收窄，淨利息收入則轉虧為盈至2,530.8萬港元；而客戶貸款規模更高達27.1億港元，按年勁升32倍兼躍升至業內第二位。