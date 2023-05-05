虛擬銀行巡禮丨應用科技和大數據 加快開戶借貸 livi理慧銀行力撐中小微企 抓緊疫後復甦機遇

引入創新科技簡化金融服務流程，虛擬銀行得以拆牆鬆綁打破痛點，便民利商。livi理慧銀行迎合市場需要快速推出產品，如「livi靈活貸」及「livi PayLater」先買後付分期服務，以至於手機app推出業界首個NFT等。livi科技總監林冠宇Gary笑言，銀行於數碼基建投入大量資源，為確保每項產品安全可靠，「團隊用八成時間用來不斷改良用戶界面，打造更高質客戶體驗。」
背靠強大的金融資安架構，最近銀行更新增livi Business理慧銀行商業理財服務，livi中小企策略與客群管理主管林雅雯Eve表示，「透過我們領先業界、100%全網上開戶和livi商業分期貸款服務，協助中小微企抓緊疫後復甦機遇，重拾業務增長。」
livi業務增速強勁 重視投入IT基建
從零售銀行金融服務涉足市場，以至今年拓展商業銀行領域，livi業務增速強勁，盈利能力取得長足進步，反映銀行的策略正確。銀行上周公布2022年業績數據，受惠於貸款產品組合持續增長，期內livi總營業收入轉正，錄得1,700萬港元。另外截至去年底止，「livi靈活貸」及其他貸款產品的貸款餘額共逾13億港元，總存款額維持30億港元的穩健水平，且存貸比率在去年大幅上升14倍。Gary認為除了產品研發團隊市場觸覺夠快外，銀行重視投入數碼基建並持續提升客戶體驗，為客戶提供信心，自然增加他們的應用維度與深度。「銀行的安全亦很重要，怎樣保護客戶的資料，怎樣確保平台是安全、穩定、可靠，作為一間持牌銀行有全面的安全系統，亦持續不斷測試我們的平台，例如我們做了『Ethical Hacking』，就是安排專家嘗試入侵我們的系統，測試系統的完整性，確保系統可以抵禦最新的網絡攻擊，為客戶帶來十足的安全。」值得一提，livi的eKYC(電子化認識你的客戶)電子驗證技術屬於自主研發，其獨有臉部識別還能夠分辨如Deepfake等AI假冒換臉，減低盜用帳戶的風險。
livi Business力撐中小微企 數月即吸1,200客戶
在零售銀行產品發展成熟的前提下，「livi Business」進軍商業銀行服務，以尖端科技與強大的數據分析能力為基礎，毋須提交文件*，100%數碼化開戶，並推出全數碼化申請的無抵押分期貸款「livi商業分期貸款」。今年1月推出的「livi Business」以來深受中小微企歡迎，已吸納超過1,200名商業客戶，已審批貸款金額達7,000萬港元，表現亮眼。Eve認為本港中小微企講求市場反應快，需要彈性的營運資金周轉，方能在經濟不穩環境下靈活轉身。「在傳統銀行開立商業戶口需時長達數週，審核過程中必須親身提交大量文件，到頭來令他們錯失商機。」她續指如網店東主等，會選擇以個人取代公司戶口，甚至以信用卡透支，惟用個人戶口作商業用途，既違反銀行規定，亦對報稅和審計產生不良影響。「再者傳統做法一般對公司有最低結餘要求，令資金相對緊絀的中小企，在管理現金流時面臨挑戰。」
100%網上開戶 全數碼無抵押分期貸款
「livi Business」運用大數據應用並採取開放式架構Open API，並結合商業數據通(CDI)及聯邦學習技術，緊密聯繫商業夥伴合作獲取輔助資訊等，增強其處理替代數據的能力，讓後台系統獲取中小企客戶的公司資料，以便容許客戶可以24/7經手機app開戶。「客戶於大部分情況下毋須提交任何文件*，最快20分鐘完成流程、全自動化審批快達24小時內成功開戶^。」Eve補充。
針對中小微企的資金周轉問題，Gary提到livi自主研發的數據模型，將結合前述的替代數據運算，容許客戶在毋須提交文件*，在全數碼化無抵押品的情況下，平台亦能準確估算相關信貸風險。他續說，「『livi商業分期貸款』服務提供特高800萬港元的無抵押分期貸款，毋須政府擔保，提供6至60個月還款期，兼具低至0.28%具競爭力的貸款利率。且整體縮短貸款審批程序至最快24小時^，最快1個工作天後放款，貼合中小微企的靈活資金需要。」
Gary指出，為了令產品更快推出市場，金管局在各方面配合虛銀靈活的開發速度，例如加快測試新產品的審批流程，盡量減省虛銀需要提交的資料，加上對替代數據的監管更靈活，讓行業更具競爭力，滿足現今市場的需要。
獲市場正面回響 乘勢推出發票融資
「livi Business」推出以來在市場上獲得不俗回響，二人均表示銀行隨即加強產品種類，近期接連加推「發票融資」服務，以滿足不同客戶的融資需求。Eve簡介服務，「livi剛推出發票融資服務，面向股東怡和集團供應鏈網絡的中小企客戶，而首階段主要為建築工程行業如小型分判商提供短期周轉，放款上限為800萬港元或發票金額最高九成。」她表示未來期望能夠將計劃拓展至其他供應鏈網絡的中小企，讓更多企業受惠。
^只適用於工作天。實際的開戶所需時間可能視乎個別申請的實際情況而有所不同。
*視乎個別申請的實際情況，在某些情況下，livi可能會要求申請人提供額外的文件以獲批。
網址：https://www.livibank.com/zh_HK/ 借定唔借？還得到先好借！