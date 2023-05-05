虛擬銀行巡禮丨應用科技和大數據 加快開戶借貸 livi理慧銀行力撐中小微企 抓緊疫後復甦機遇

引入創新科技簡化金融服務流程，虛擬銀行得以拆牆鬆綁打破痛點，便民利商。livi理慧銀行迎合市場需要快速推出產品，如「livi靈活貸」及「livi PayLater」先買後付分期服務，以至於手機app推出業界首個NFT等。livi科技總監林冠宇Gary笑言，銀行於數碼基建投入大量資源，為確保每項產品安全可靠，「團隊用八成時間用來不斷改良用戶界面，打造更高質客戶體驗。」

背靠強大的金融資安架構，最近銀行更新增livi Business理慧銀行商業理財服務，livi中小企策略與客群管理主管林雅雯Eve表示，「透過我們領先業界、100%全網上開戶和livi商業分期貸款服務，協助中小微企抓緊疫後復甦機遇，重拾業務增長。」

livi業務增速強勁 重視投入IT基建

從零售銀行金融服務涉足市場，以至今年拓展商業銀行領域，livi業務增速強勁，盈利能力取得長足進步，反映銀行的策略正確。銀行上周公布2022年業績數據，受惠於貸款產品組合持續增長，期內livi總營業收入轉正，錄得1,700萬港元。另外截至去年底止，「livi靈活貸」及其他貸款產品的貸款餘額共逾13億港元，總存款額維持30億港元的穩健水平，且存貸比率在去年大幅上升14倍。Gary認為除了產品研發團隊市場觸覺夠快外，銀行重視投入數碼基建並持續提升客戶體驗，為客戶提供信心，自然增加他們的應用維度與深度。「銀行的安全亦很重要，怎樣保護客戶的資料，怎樣確保平台是安全、穩定、可靠，作為一間持牌銀行有全面的安全系統，亦持續不斷測試我們的平台，例如我們做了『Ethical Hacking』，就是安排專家嘗試入侵我們的系統，測試系統的完整性，確保系統可以抵禦最新的網絡攻擊，為客戶帶來十足的安全。」值得一提，livi的eKYC(電子化認識你的客戶)電子驗證技術屬於自主研發，其獨有臉部識別還能夠分辨如Deepfake等AI假冒換臉，減低盜用帳戶的風險。