虛擬銀行巡禮丨虛擬銀行+電子支付 迎消費券商機 螞蟻銀行(香港)賦予理財支付 互動新體驗

虛擬銀行藉著自己的業務生態圈，令金融創新得以高效普及，當中針對大眾消費的金融科技應用尤其受落。螞蟻銀行(香港)(Ant Bank(HK))與同樣來自螞蟻集團的AlipayHK(支付寶香港)，一脈相承且環環相扣，去年尾更將先買後付結合電子錢包概念，推出Ant Bank PayLater分期支付服務，透過AlipayHK廣泛的支付網絡及平台龐大流量，增強銀行在消費場景的市佔率。螞蟻銀行(香港)行政總裁梁妍勛Yvonne表示已為政府發放新一期消費券作好準備，「透過優惠活動促進銀行跟AlipayHK的賦能互動，並聯繫螞蟻集團多元生態圈，創造理財支付新形態。」

眾所周知，螞蟻集團擁有包括區塊鏈、人工智能、資訊安全、物流以及雲端計算等在內一系列創新科技，加上背靠支付寶等電子錢包龐大的支付網絡。作為螞蟻集團旗下的螞蟻銀行(香港)，Yvonne坦言銀行坐擁先天優勢，「我們既能充分應用螞蟻集團的領先科技，又可輕鬆連繫母公司跟AlipayHK的多元業務，有助銀行創造嶄新的金融體驗。」她舉例，現時網上無卡消費在香港十分流行，但與此大家擔心丟失及被盜用風險。「螞蟻銀行是全港第一間將銀行體驗融入電子錢包的虛銀，透過AlipayHK使用存款寶和Ant Bank PayLater，支付時毋須輸入任何卡號。」客戶消費時透過商戶app或網站接入AlipayHK收款方案，或者掃描商日戶展示短時間有效的商戶二維碼，連接到AlipayHK支付系統並透過服務端對賬戶進行扣款，「過程中完全沒有要獲取客戶的『卡信息』，大大降低信用卡資料被盜取，繼而被消費的風險，令消費體驗變得更直接。」她續說。

存款寶與Ant Bank PayLater

螞蟻銀行(香港)自開業以來，一直與AlipayHK深度合作，Yvonne表示無論是銀行第一個理財產品「存款寶」，還是去年尾推出的新興分期支付方式「Ant Bank PayLater」，客戶都可以在AlipayHK享受該兩項服務。「我們借助本港擁有最多活躍用戶及龐大商戶網絡的電子錢包AlipayHK，快速增加上客同時讓銀行產品更易覆蓋不同場景；與此同時，AlipayHK則可借助我們的金融服務，一邊消費一邊賺息，雙方相互賦能，相互成就。」螞蟻銀行(香港)將金融服務接入AlipayHK小程式平台，讓AlipayHK用戶毋須下載銀行應用程式，已能享受銀行服務。「隨時隨地存款至螞蟻銀行(香港)，且利息每日結算，而通過『螞蟻銀行』小程式即能查閱進賬紀錄。」她又指AlipayHK用戶付款時，可以選擇從存款寶扣款，於全港超過9成零售商戶消費和繳付賬單場景使用。

說起每日計息的「存款寶」，Yvonne稱是銀行深受歡迎的高息活期產品，年利率高達1%，對比傳統或虛擬銀行，息口都非常吸引。「我們採用全程網上開戶，最快僅3分鐘即可完成。另外由本月開始，適用於1%高息活期年利率的『存款寶』存款，由首2萬港元提高至首10萬港元，以後者存款額度來說，活期年利率根據早前統計屬於本港虛擬銀行中最高。」

而適用於AlipayHK本地網上合作商戶及淘寶購物的Ant Bank PayLater，Yvonne認為時下大眾普遍傾向更多元、靈活的消費支付方式，同時亦願意保留流動資金方便周轉，有見及此於去年11月引入「先買後付」概念推出Ant Bank PayLater，只要金額超過100港元就即可經AlipayHK收銀台選擇使用3個月分期，且限時免手續費，換句話說「零成本」享受物品，之後攤分三個月還款，大大提高資金的靈活性。「希望服務普羅大眾，特別是年輕人、家庭主婦和較難申請信用卡的族群，為他們提供具彈性的消費體驗。」她又提議，客戶更可設定以存款寶自動扣款繳交Ant Bank PayLater款項，每天賺息同時，免除忘記還款的煩惱。

