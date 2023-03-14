虛銀動態丨livi理慧銀行推livi Business 提供全自動手機app開戶及最快24小時商業分期貸款

livi 理慧銀行今日宣布正式推出livi Business商業銀行服務，向本港中小企提供快捷、簡單和個人化的金融服務，協助他們實踐商業抱負。與此同時，livi推出全新數碼化無抵押貸款服務livi 商業分期貸款，滿足中小企業務發展的融資需求。livi Business領先業界提供全自動化商業銀行開戶服務，中小企客戶透過livi手機應用程式，最快可於20分鐘完成申請、24小時內開戶；而貸款審批最快同樣短至24小時內完成。livi表示livi Business自初步推出2個多月以來，已成功吸引逾600間中小企開設帳戶。中小企僅花10至20分鐘即能填寫資料，平均2.6日即可開戶，至今約54%客戶仍持續使用livi Business服務。此外中小企的貸款批核總額3,500萬港元，當中三成為零售和電商相關中小微企，資金提取率逾70%。市場反應充分反映客戶對livi Business數碼化中小企銀行服務的殷切需求。

(左起)livi市場總監林明星、livi中小企策略與客群管理主管林雅雯、livi理慧銀行行政總裁孫大威、香港中小型企業總商會會長黎卓斌及livi科技總監林冠宇。

livi Business：善用替代數據 免文件最快24小時開戶

以往中小企客戶開設商業戶口需時長達數月，加上貸款審批流程耗時，並需提交大量紙本文件，整個過程費時失事，甚至令客戶錯失商機，加上一般的最低結餘要求，令資金相對緊絀的中小企在管理現金流時面臨挑戰。而livi Business商業銀行服務簡單易用，中小企客戶只需透過livi手機應用式即可開戶。系統利用開放應用程式介面(Open API)、商業數據通(CDI)和聯邦學習技術，加上與商業夥伴合作(如KPay、中銀香港、Shopline及順豐)，增強其處理替代數據的能力，更準確估算相關信貸風險，令整體縮短貸款審批程序至最快24小時，同時向客戶提供極具競爭力的利率。

優點包括：

最快 24 小時快速審批 ：全自動化的審批程序縮短開戶時間至最快 24 小時。

100% 全數碼開戶：由人工智能的 eKYC 驅動，毋須親身前往分行，隨時隨地使用 livi 手機應用程式申請開戶。

申請毋須文件 ： livi 連接數據供應商的應用程式介面( API) ，免去提交開戶申請文件，簡化申請過程至 20 分鐘。

具吸引力的利率：港元活期存款年利率為 0.45% ；人民幣活期存款年利率為 0.1% 。

即時轉帳：中小企業可通過轉數快( FPS) 即時收取和轉賬港元及人民幣資金。

至於livi商業分期貸款服務，專為中小企客戶提供流暢及個人化的貸款體驗，整個過程方便、快捷，靈活滿足其融資需求：

最快 24 小時快速審批 ：數碼化無抵押分期貸款的審批時間最快 24 小時，並於一個工作天後放款。

具競爭力的貸款利率：港元貸款月平息可享 0.28%至0.65% ，實際年利率為 6.52%至15.3% 。

靈活兼個人化的還款期：還款期由 6 至 60 個月。

特高無抵押貸款金額： 800 萬港元的無抵押分期貸款，毋須政府擔保 。

livi理慧銀行行政總裁孫大威表示，「我們是全港首間提供數碼化無抵押分期貸款的虛擬銀行，真正幫助他們解決金融服務中的主要痛點。」

livi中小企策略與客群管理主管林雅雯補充，「livi貫徹以客為本的原則，我們的中小企團隊精心設計客戶旅程，針對客戶的痛點，為他們帶來簡單、快捷和流暢的體驗 – 客戶由申請到成功開戶平均只需要2.6日。中小企客戶均表示相當滿意livi簡單和清晰的開戶流程，以最高為5分的滿意度評分，livi獲得4.7分，反映服務切合中小企客戶需求。透過livi手機應用程式提供24/7數碼銀行服務，加上帳戶不設最低結餘要求並能快速放款，中小企更能靈活管理財務。」