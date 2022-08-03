跨境貨運丨FedEx計劃於廣州建立華南操作中心 擴展口岸操作設施

廣州貨運基建為中國華南地區與國際市場接軌，有統計指去年廣州的進出口貿易總額超過了159.58億美元。中小企業強大的生產力是該地區成功的原因之一，比貢獻產值同期增長11.9%。FedEx宣布與廣東省機場集團物流有限公司簽署協議，將在廣州白雲國際機場的亞太區轉運中心內興建FedEx華南操作中心，以提升目前廣州口岸操作中心的服務。全新的FedEx華南操作中心將成為當地中小企業生態系統的重要部分，推動這些企業進一步發展。

位於廣州白雲國際機場的亞太轉運中心是FedEx在中國的主要口岸之一，透過美國安克拉治和孟菲斯連結亞洲客戶與FedEx的美國和北美網路，並通過法國巴黎和德國科隆連結歐洲網路。目前FedEx亞太區轉運中心每周營運逾210班航班，而FedEx廣州口岸操作中心所處理的進出口貨物量約佔該轉運中心貨物量的四成。

全新FedEx華南操作中心佔地面積將超過4.1萬平方米，是目前廣州口岸操作中心的兩倍以上，並計劃於2027年啟用。該設施將通過亞太區轉運中心連結華南地區客戶的出境貨件與FedEx的國際網路，並將接收和處理運抵轉運中心的入境貨件。操作中心將包括辦公室、最先進的分揀系統、操作場地和倉庫等，預計每小時最多可分揀2.5萬個包裹和文件，分揀效率將是現有設施的三倍。

FedEx Express亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華(Kawal Preet)認為中國屬於FedEx區域和全球網路的其中一個部分，廣州位於包含深圳和香港在內的粵港澳大灣區，全新華南操作中心的投資將有助於在這個具有大量經濟潛力地區的長期發展。