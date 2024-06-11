跨境電商丨轉賬及匯款需求上升 Airwallex香港中小企客戶年增近八成 首季營收翻倍 陳君洋：本地消費者網購習慣高於全球水平

全球支付及金融服務平台Airwallex空中雲匯發布香港版「跨境電商研究報告」，揭示本港企業對跨境電商與電子支付解決方案的需求不斷增長，同時需要更高的透明度和靈活性。Airwallex又指香港客戶數量錄得蓬勃增長，單是本年首季度客戶數量按年增長79%；帶動今年第一季度香港地區營業總收入更按年增長108%、交易量急增86%。Airwallex亞洲總經理陳君洋Arnold認為，調查反映本地企業持續熱衷於透過跨境電商來拓展國際市場。