跨境電商丨轉賬及匯款需求上升 Airwallex香港中小企客戶年增近八成 首季營收翻倍 陳君洋：本地消費者網購習慣高於全球水平

全球支付及金融服務平台Airwallex空中雲匯發布香港版「跨境電商研究報告」，揭示本港企業對跨境電商與電子支付解決方案的需求不斷增長，同時需要更高的透明度和靈活性。Airwallex又指香港客戶數量錄得蓬勃增長，單是本年首季度客戶數量按年增長79%；帶動今年第一季度香港地區營業總收入更按年增長108%、交易量急增86%。Airwallex亞洲總經理陳君洋Arnold認為，調查反映本地企業持續熱衷於透過跨境電商來拓展國際市場。
香港版跨境電商研究報告重點
對國際商家的信任程度能夠推動國際購物次數
- 香港消費者對國際商家的信任程度高於環球其他市場的消費者：77%受訪者認爲國際商家值得信賴，遠超全球平均水平(61%)。
- 70%香港消費者會於2024年增加從海外商家購買的次數；對比全球數字為54%。
無縫的購物體驗是香港品牌贏得本地消費者的重要因素
- 相對全球平均消費者(7%)，香港消費者雙倍著重由國際商家提供的優越購物體驗(14%)。
支援當地貨幣和偏好支付方式對消費者的購買決定有正面影響
- 橫跨所有市場，包括香港在内的93%消費者表示，當地貨幣定價會影響他們的購買決定。
- 77%全球消費者和72%香港消費者表示，如果商家不支援他們偏好的支付方式，他們有可能會放棄購物。
陳君洋認同是次報告再一次表明跨境電商對企業來說愈趨重要，然而挑戰仍然存在，且影響這些企業衝出國際市場的表現。他指出Airwallex於過去一年致力為本地企業服務，「展現我們的策略重心以及對本地商界的承諾。」截止目前，已有近6,000家本地中小企受惠於Airwallex「Go Global」計劃、香港中小企支援計劃和「Airwallex for Startups 匯聚香港初創」項目。他補充，「我們今年將會為網上收單及收款升級、擴展本地支付渠道，並推出Airwallex報銷功能，以支援電子商務、旅遊、進出口貿易、零售、金融服務等行業。」
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