近9成港人計劃2023年出遊 Klook調查指海外活動預訂量激增28倍

佳節當前，加上防疫措施放寬，香港人紛紛「報復式旅遊」，然而環球經濟不穩，會否影響大家的旅行大計？根據Klook《2023亞太區旅客行為調查》，亞洲近80%旅客對於2023年旅行感到焦慮。然而，通脹和旅行成本上升並沒有減低亞洲旅客的外遊傾向，當中近九成受訪港人(86%)計劃在未來一年內會出發外遊，其中三分之一更渴望至少去2至4次旅行；儘管七成港人擔心全球經濟衰退的影響，但近九成人(84%)都渴望旅行，更有約三分之一的港人已預訂了2023年的旅行。
6大調查結果 反映2023年旅遊關鍵趨勢：
- 即使感到焦慮但仍對旅遊充滿憧憬和行動力：面對全球經濟不確定性，大約五分之四的亞洲旅客對2023年外遊感到焦慮。但大多數亞洲旅客(81%)仍然渴望在2023年外遊。
- 近9成港人(86%)計劃在2023年至少去一次海外旅行，33%的旅行者更渴望至少去2至4次旅行。
- 傾向短途行程：渴望的旅行日數是3至5天(50%)，其次為6至9天(46%)及10天或以上(15%)。
- 旅遊預算不減反增：半數港人計劃增加旅行開支，亦有四成人的旅行預算保持不變，只有少於兩成人計劃減少旅行支出。
- 港人最關心旅行事項，首三位分別為旅費(47%)、在行程期間感染新冠肺炎(46%)以及交通(34%)。