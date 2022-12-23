近9成港人計劃2023年出遊 Klook調查指海外活動預訂量激增28倍

佳節當前，加上防疫措施放寬，香港人紛紛「報復式旅遊」，然而環球經濟不穩，會否影響大家的旅行大計？根據Klook《2023亞太區旅客行為調查》，亞洲近80%旅客對於2023年旅行感到焦慮。然而，通脹和旅行成本上升並沒有減低亞洲旅客的外遊傾向，當中近九成受訪港人(86%)計劃在未來一年內會出發外遊，其中三分之一更渴望至少去2至4次旅行；儘管七成港人擔心全球經濟衰退的影響，但近九成人(84%)都渴望旅行，更有約三分之一的港人已預訂了2023年的旅行。

6大調查結果 反映2023年旅遊關鍵趨勢：