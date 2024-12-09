郵輪旅遊丨海洋光譜號回歸 皇家加勒⽐宣布2025年香港母港航次倍增 稱具亞洲郵輪樞紐潛力

香港郵輪旅遊終於迎來新氣象！所指的是皇家加勒⽐國際遊輪表示旗下海洋光譜號重返香港，並以啟德郵輪碼頭作為母港，同時宣布2025年從香港出發的航次將增至10個，較2024年倍增。繼疫情時海洋光譜號轉往新加坡以來，事隔數載終於回歸香港，並在上周五郵輪從上海出發，載著逾4,800遊客於啟德郵輪碼頭停泊。皇家加勒⽐國際遊輪中國區總裁博杰明強調，香港向來具有區內郵輪樞紐的潛力，是次回歸香港作為母港對⾹港郵輪市場，以至本港旅遊業具重要象徵意義。皇家加勒比國際遊輪香港區董事總經理馮啟聰則認為，郵輪遊吸引過境旅客訪港，對周邊消費必定帶來正面影響。他續指公司會研究未來增加航次與延長停泊時間，寄望能協同香港發展熊貓經濟的商機，貢獻旅遊業界。

環球郵輪業於疫後極速復甦

海洋光譜號於12⽉6⽇上周五抵達⾹港，已經為⾹港帶來超過4,800名國際旅客。作為全球最大的國際郵輪品牌之一，博杰明表示環球郵輪業於疫後極速復甦，較傳統航空旅遊業快之餘，而對環球政經局勢不明朗的前提下，銷情仍合符企業目標預期，「2025年香港航次⾃推出⽽來銷情穩步上揚，為皇家加勒⽐國際遊輪進⼀步實現增加來年⾹港⺟港航次的願景。」

皇家加勒⽐國際遊輪選擇在⾹港增加⺟港航次，凸顯⾹港在亞洲遊輪市場的領導地位以及對其重要性的認可。⾃疫情後，⾹港遊輪市場⼀直處於挑戰之中，⽽皇家加勒⽐國際遊輪以⾹港為⺟港的決定，具有深遠的象徵意義，這不僅是對⾹港作為國際都會形象的肯定，更印證⾹港在亞洲遊輪舞台上不可或缺的⾓⾊。皇家加勒⽐預計，在接下來的兩個⽉內，將有逾20,000名海外遊客參加⾹港⺟港航次。



馮啟聰預告，海洋光譜號於今年12⽉共提供5個從⾹港出發的航次，並在2025年提供10個⺟港航次，包括4晚、5晚、9晚和11晚暢遊⽇本、台灣及越南的遊輪假期。當中最不容錯過的是海洋光譜號2025年11⽉23⽇出發的11晚⽇本航次，遠洋長崎佐世保、福岡、山陰地方境港、京都府舞鶴至北陸地方⾦澤，行程度⾝訂做。「皇家加勒⽐國際遊輪的⺟港策略有助於吸引其他郵輪公司考慮以⾹港為⺟港，讓⾹港郵輪業百花⿑放，從⽽推動⾹港成為亞洲郵輪樞紐。」他又指亞洲郵輪僧多粥少，目前香港季節性母港會集中在冬季，而夏季海洋光譜號主要會停泊在上海，惟船公司不排除因應需要，調整甚至增加香港母港航次及停泊時間，也會考慮增加2晚周末海上派對的套票。