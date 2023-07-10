零售復常系列(一) 星巴克陳健倫：市場趨年輕化 疫後新機遇

新冠肺炎疫情大爆發前的2018年、各行各業正努力追求的復常指標，是香港咖啡業盛開的一年，當年本地咖啡店數目大幅擴張逾兩成，即使翌年旋即面對「疫浪」無情的襲擊而重傷，這行業今日仍得體地屹立著。在港澳坐擁約200間分店的星巴克香港，其舵手、香港及澳門星巴克總經理陳健倫坐在那熙來攘往的銅鑼灣旗艦店一隅談及他對前景的樂觀，「(疫情)呢個艱難時期，大家當然賺唔到錢，但就一齊集中火力教人飲咖啡，個餅大咗、空間就多咗，尤其吸引到一班年輕人，一復常，我哋就要擸咗呢班客。」 記者：林靜 攝影：林俊源

集中火力 教飲咖啡Chill過艱難期

2018年前後有多個不同的國際咖啡品牌進駐香港，按政府統計處數據，當年本地咖啡店數目突然暴增至650間，按年飆22.6%或120間；2019年數目稍減，但2020年已極速回復擴張，並在去年達660間，超越2018年。

小店暴增 青年人享受生活「做大個餅」

疫下本地咖啡店數目不跌反升，陳健倫估計是因為過去數年租金大跌下，多了獨立的小本經營店出現，「尤其後生仔幾個人夾幾十萬(元)開檔，疫情期間見好多。」但他指這些小舖不但沒有對星巴克構成大競爭，反而將咖啡文化進一步帶入香港，令整個市場有推向年輕化的趨勢。他表示，集團的中年顧客群穩定，但年輕市場仍有待發掘，因此邀請年輕人偶像林明禎代言。

至於忠實顧客則較會欣賞咖啡品質，集團旗下8間高級概念店Starbucks Reserve主打咖啡專業性，冀以此增加熟客的光顧頻率。

晚市疲 旅客未歸位 料明年全面復甦

對行業前景樂觀，但對於全面復甦，陳健倫認為仍未是時候。他表示，星巴克業務與疫前仍有一段小距離，「財爺(財政司長陳茂波)話本港整體零售飲食業已重返疫情前九成水平，我哋自己嘅數字都差唔多」，而尚待回補的那片缺口，主要是受累旅客未完全歸位，以及香港人夜生活大減下的晚市生意縮水。他指，本地航運力仍未能配合復常，同時內地客在通關首階段的目的地極分散，目前可以做的，是待內地客恢復過往的旅遊慣性；至於晚市如何或何時重拾熱鬧，則仍需時觀察。陳健倫個人估計，最樂觀的全面復甦或要待明年初。

短期目標：分店數目追回疫前水平

復常路料遙，惟這路上的其中一個短期目標，陳健倫指是希望分店「追返疫情前水平」，目前仍有約十多間的差距，透露正留意「北部都會區」，亦相信星巴克的品牌號召力，「我哋係香港最大咖啡連鎖店，已經擁有咗個市場，有繼續領先嘅優勢，依家要做嘅係保持品牌活力，有活力先可以保舊客、吸新客」。