零售復常系列(三) 百佳：O+O購物成疫後主流 積極數碼轉型 擁抱新常態

零售市場早年大行其道的O2O(online to offline，線下到線上/線上到線下)模式，即是將顧客在線上及線下渠道之間，由一個渠道引領至另一個渠道，不過在經歷一場世紀疫情後，O2O已不足以滿足需求。百佳超級市場董事總經理任良安表示，疫情大大改變市民消費模式，線下線上體驗並重的O+O(offline plus online，線下及線上)購物模式已成為零售業主流，集團正從多方面入手提升顧客網購及物流體驗，對未來的挑戰樂觀而審慎。
投資科技 強化供應鏈與物流
O+O即將不同渠道消費平台無縫融合，需要強大科技支援。任良安表示，集團多年來不斷推動數碼轉型，包括投資數碼科技、零售系統、自動化方案、大數據、雲端技術及網絡安全外，更建立完善供應鏈，包括搜羅世界各地產品，帶來全面的O+O體驗。同時，為將網購變得更人性化，集團亦在PNS網購加設即時通訊顧客服務「Live Chat」。
百佳近年力拓PNS網購業務，新建網購物流中心以應付不斷上升的網購需求，當中全港超過250間門店成當中最大助力，並與PNS網購產生協同效應，提供網購店居「店取易」服務。除此，亦聯同「Deliveroo戶戶送」在190間分店提供百貨速遞服務。集團指，目前通過PNS在早上11時前確定的訂單，最快即日送貨，「店取易」亦最快3小時內可取貨。
聯乘本地品牌 發掘有趣可能
該集團O+O的其中一個特點，還包括積極聯乘或與其他品牌合作，將購物體驗無限延伸，尤其與本地企業合作則更貼近港人口味。百佳近年就與具有港式新鮮市集為設計概念的「FRESH新鮮生活」聯乘，推出概念超市「TASTE x FRESH新鮮生活」，將新鮮市集融入現代超市，在約1年半時間已拓展至第6間店。同時，又設有元宇宙遊戲體驗，將虛擬新鮮食材與不同場景融合現實，讓顧客透過手機掃描QR Code以啟動AR相機，便猶如置身真實場景打卡拍照。
另外，百佳亦持續與不同品牌和平台發掘有趣合作機會，為支持本地公司產品，過往數年間積極發展和本地公司聯乘品牌，現在已經和超過15間不同公司一起合作創造出超過220款不同的貨品，供顧客選購。
推必殺優惠：1分鐘掃貨
百佳於7月至8月舉行的「香港開心購物節」推出折扣及獎賞優惠，用指定應用程式或優勢券購買滿200元，即享92折。
另外，百佳於本月30日止亦會聯同《am730》推出隨報紙附送特別折扣，購買任何產品滿200元，即享9折。
至於必殺優惠，為直至本月底止舉辦百佳1分鐘掃貨活動，消費者於百佳、HKRMA等平台上載購物單據，並回答「你最喜愛百佳的原因」，即有機會獲得掃貨資格，參加者可在1分鐘內選購並贏得貨品，名額6名；同時亦已推出限量優惠，送出50元百佳現金券。