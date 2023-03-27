熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
企業專訪
2023-03-27 18:00:00

電商平台丨八達通夥掌舖Boutir推出「四通八達」一站式直播網店計劃

分享：
電商平台丨八達通夥掌舖Boutir推出「四通八達」一站式直播網店計劃

電商平台丨八達通夥掌舖Boutir推出「四通八達」一站式直播網店計劃

直播帶貨及購物短片近年成為電商平台及網店的營商模式。八達通卡有限公司(八達通)宣布與掌舖Boutir合作，推出「四通八達」一站式直播網店計劃，用戶只要進入八達通App與掌舖Boutir合作的線上購物平台，便可透過購物短片瀏覽商品及影片，或在直播中與商戶進行實時交流互動，拉近與商戶的距離，享受嶄新的網購體驗。

新冒起的影片商貿連接購物與娛樂，更能吸引消費者的眼球，提高購物的樂趣與意慾。八達通與掌舖Boutir共同搜羅來自各零售商戶、鄰舍小店的日常生活百貨，應有盡有，聚集獨家消費優惠，讓用戶將八達通便捷的支付服務與客戶生活結合。對於商戶而言，八達通App下載次數逾500萬，通過此次新搭建的線上購物平台，可讓商戶以更生動的模式傳遞品牌形象及商品資訊，更可即時在直播中與客戶互動溝通，刺激消費，成效比傳統的線上商貿形式更為有效。

「四通八達」直播網店計劃自今年2月初推出後，獲商戶踴躍參加，商戶類別涵蓋美妝、零食、時尚服飾、生活百貨等。計劃亦會每周邀請參與商戶進行商品直播，至今曾推出主題包括「熱門潮物」、「運動時尚」、「美妝速報」及「特式美食」等。

把握下月新一期消費券機會，即日起商用版八達通用戶只要2,999港元即可享6個月「四通八達」一站式直播網店計劃服務；若商戶訂閱全年12個月服務，年費僅5,391港元(原價7,188港元)，掌舖亦會為商戶製作3條產品影片上架至網店，吸引顧客眼球！

網址：https://hubs.la/Q01G_qPd0 / https://hubs.la/Q01G_s6K0  

(左起)八達通產品部總監葉勁生、掌舖創辦人及行政總裁吳家嘉和八達通業務拓展及國際業務主管黎家聰合照。

(左起)八達通產品部總監葉勁生、掌舖創辦人及行政總裁吳家嘉和八達通業務拓展及國際業務主管黎家聰合照。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受