電商平台丨八達通夥掌舖Boutir推出「四通八達」一站式直播網店計劃

直播帶貨及購物短片近年成為電商平台及網店的營商模式。八達通卡有限公司(八達通)宣布與掌舖Boutir合作，推出「四通八達」一站式直播網店計劃，用戶只要進入八達通App與掌舖Boutir合作的線上購物平台，便可透過購物短片瀏覽商品及影片，或在直播中與商戶進行實時交流互動，拉近與商戶的距離，享受嶄新的網購體驗。

新冒起的影片商貿連接購物與娛樂，更能吸引消費者的眼球，提高購物的樂趣與意慾。八達通與掌舖Boutir共同搜羅來自各零售商戶、鄰舍小店的日常生活百貨，應有盡有，更聚集獨家消費優惠，讓用戶將八達通便捷的支付服務與客戶生活結合。對於商戶而言，八達通App下載次數逾500萬，通過此次新搭建的線上購物平台，可讓商戶以更生動的模式傳遞品牌形象及商品資訊，更可即時在直播中與客戶互動溝通，刺激消費，成效比傳統的線上商貿形式更為有效。

「四通八達」直播網店計劃自今年2月初推出後，獲商戶踴躍參加，商戶類別涵蓋美妝、零食、時尚服飾、生活百貨等。計劃亦會每周邀請參與商戶進行商品直播，至今曾推出主題包括「熱門潮物」、「運動時尚」、「美妝速報」及「特式美食」等。

把握下月新一期消費券機會，即日起商用版八達通用戶只要2,999港元即可享6個月「四通八達」一站式直播網店計劃服務；若商戶訂閱全年12個月服務，年費僅5,391港元(原價7,188港元)，掌舖亦會為商戶製作3條產品影片上架至網店，吸引顧客眼球！

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