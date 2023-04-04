非結構性數據丨Pure Storage推出FlashBlade//E快閃儲存

對全球企業來說，非結構性數據容量預計將在2030年之前將增長10倍。對於一些需要大容量，又對價格敏感的工作負載來說，如果使用目前的硬碟式儲存解決方案，將無法負荷如此快速的數據增長需求。硬碟式系統為許多企業的IT團隊和預算帶來沉重負擔，不僅難以管理且需要大量電力並佔用空間，而且經常因為零件故障而引發營運中斷或喪失珍貴數據，最終將削弱企業創造數據價值的能力。

全球最先進數據儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage上周發表FlashBlade//E快閃儲存產品，專為以不斷增長的數據而打造的向外擴充的非結構性數據儲存方案而設。不僅提供極高能源效率，更可媲美硬碟的成本優勢，以及更低的營運成本。

可橫向擴展 非結構性數據存儲庫的FlashBlade//E

FlashBlade//E提供了更加優越的方式，幫助客戶提高效率、可靠且可持續地管理非結構性數據增長，提供絕佳用家體驗以及高經濟效益，將徹底淘汰數據儲存庫內殘存的傳統硬碟。

大規模經濟效益 ： FlashBlade//E只需每GB不到0.20美元的價格，而且包含3年的服務。系統容量從4PB起跳，並提供可靠的效能擴充性。

低碳能源效率 ： FlashBlade//E將取代硬碟式系統，並最多可節省5倍電力。系統愈大、效率愈高，協助企業達至日益重要的可持續發展的目標。

簡單、可靠、無間斷的更新 ：FlashBlade//E可隨營運需求彈性調整，並且擁有比硬碟系統高10至20倍的可靠性，以及提供無間斷或堆疊式的升級。FlashBlade//E提供猶如雲端的簡易性、彈性與可預測效能，無論規模多大都能輕鬆管理。

FlashBlade//E將於本月底正式全球上市。除了傳統購買方式外，客戶還可透過Pure Storage Evergreen//One Storage as-a-Service (STaaS)，訂閱新增的Efficiency服務等級來選配FlashBlade//E，提供按實際用量支付的經濟效益與雲端體驗，以及在地部署的掌控能力。