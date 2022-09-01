香港食品安全論壇2022圓滿結束 保障糧食供應 支援可持續發展成焦點

香港貨品編碼協會(GS1 HK)日前於線上線下同步舉辦「香港食品安全論壇2022」，以「食品安全與消費者信任：邁向未來」為題，探討生產商、進/出口商、物流商、零售商等不同食品環節的企業，如何應對因持續疫情而衍生的食安與供應問題，確保業界可持續發展及鞏固巿場信心。

GS1 HK食品及飲品行業諮詢委員會主席、雀巢香港有限公司總經理鍾美玲於會上引述歐洲一份報告表示，只有三分一消費者相信食品生產商在食品體系中言行一致、深具誠信，指出問題在於食品生產的透明度不足。「要讓食品業界可持續發展，消費者必須對食品的生產、製作、配送、銷售及監管等過程有著充分信任，並確信能隨時掌握其中資訊。」

在業界領袖討論環節中，香港浸會大學暫任首席創新總監劉樂庭教授、富臨集團控股集團副主席兼行政總裁鄔錦安、新佛香食品董事總經理羅孟慶、雅瑪多運輸(香港)全球供應鏈管理部總經理Chris Chan，就如何利用數據及分析以改善食物安全及提升供應鏈可信程度進行了深入討論，並同意企業必須建設好追蹤溯源系統，對生產、加工、倉儲、物流、銷售等全程記錄及確保透明，才能獲消費者信任、增強競爭力。

論壇同時舉辦「優質食品計劃+」及「優質食品計劃」頒獎典禮，嘉許共22家在食品安全管理、控制和追溯措施上表現卓越的企業。兩項計劃得獎名單及詳情，可瀏覽：www.gs1hk.org/zh-hk/quality-food-scheme。

GS1 HK總裁林潔貽感謝各代表的分享並恭喜各得獎者，同時透露自己作為亞太經濟合作糧食安全政策夥伴會議的成員，對於提出有關擴大「全球數據標準」以增強食品供應鏈靭性及安全的建議，獲「APEC糧食安全部長會議」的肯定及被編入「2030年亞太經合組織糧食安全路線圖」報告表示榮幸。

就消費者對食品商的信任度不足問題，她認為簡單的數碼科技已能提升食品的可追溯性，加強巿民信心。「GS1 HK的『1QR』便是透過單一QR碼，商家便可向消費者展示多元化產品資訊，包括詳細營養價值、證書認證等；更能配合產品追蹤追溯及防偽驗證功能，增強產品可信度和安全性，推動本地食物安全。」