am專訪｜年銷百億目標本月提早達成 會德豐黃光耀：先求成交建市場信心

樓市撤辣後購買力大爆發，會德豐地產今年頭炮新盤、將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE開賣一個多星期速沽544伙，創撤辣後新盤銷量之冠，帶動集團今年迄今售出825伙，套現逾92.7億元，每年100億元銷售目標有望本月提早達成。新盤之間競爭愈演愈烈，副主席兼常務董事黃光耀稱，發展商上半年仍會先求量，「有成交先俾到市場信心」。宣傳推廣亦成為一大課題，他認為要著重買家體驗，建立口碑去累積客群，令往後新項目推售更事半功倍。

市場統計上月錄得逾4,170宗新盤成交，創下逾20年單月新高。黃光耀接受本報專訪時表示，對此感意料之外，原估計錄約2,000宗，反映撤辣及暫停壓力測試等措施對樓市帶來好大幫助。他說，撤辣前成交以用家為主，客源相對狹窄，但撤辣後買家客源變得多元化，多了投資者及內地客，亦刺激換樓鏈。以SEASONS PLACE為例，境外專才客由以往5%升至20%，投資者、大手客比例亦由以往5%增至20%，更重現買入6伙的「西餅客」。