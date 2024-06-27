BIZ勝派丨拯救「過期食物」 透過Airwallex環球支付 年慳6位數字交易費 剩食零售商GreenPrice更專注推廣惜食文化

社會提倡各位不要做「大嘥鬼」，但「過期」食物都照食落肚，又是否等於「食壞人」？對於GreenPrice共同創辦人韓駿謙Terence與蘇漢熏Ben來說，認為要糾正大眾對「過期」的觀念，即使超過「最佳食用日期」仍可食用。透過建立「剩食超市」，GreenPrice在世界各地採購高品質「過期」食物，為消費者帶來另類體驗。然而要拯救這些環球剩食，箇中涉及不同貨幣匯兌及交易費用，增加經營成本，窒礙企業成長。可幸GreenPrice通過環球支付平台Airwallex的幫助，利用它整合處理不同貨幣結算的能力，令他們年慳近6位數字交易手續費之餘，也間接提升環球供應商對他們的信任，讓其更專注業務發展，推廣惜食文化。
誤解「最佳食用日期」 港人每年浪費逾億件食品
食物銀行都會接受已過「最佳食用日期」的食物捐贈，Terence指香港人普遍會將「最佳食用日期」(best before)理解成「此日期前食用」(used by)，只要一過時限便丟棄。「據統計每年香港人就浪費了約1.55億件食物。」他續指所謂「最佳食用日期」意即在該日期前，食物能夠保有「食用的最佳品質」。「只要保存得宜，仍可進食但鮮度、質感等或有所折扣而已，食用後基本上不影響身體。」
為了鼓勵社會減少浪費，並同時為消費者帶來更實惠的選擇，Terence夥同伴在海外考察後，發現這類「剩食超市」在歐美等地相當流行，故決心引進概念開設了GreenPrice，除搜羅本土各式「過期」食品外，亦嘗試從海外採購很多香港沒有販賣的產品，為顧客帶來新意。現時GreenPrice在港開設11間實體門店，並採用更透明的「電子標價牌」系統，將貨品產地、原訂最佳食用日期和售價顯示，當貨品一旦「過期」，標價系統即自動減價，毋須人手調整，一目了然。
多幣種支付 節約環球進貨成本
在開拓GreenPrice業務過程中，Ben表示最大挑戰莫過於在不同國家購入貨品時的國際匯款問題。他舉例，「特別是採購這些best before食品，每次無法大規模入貨，變相令交易次數增加；然而這些貨款多以美元、澳元、新加坡元、日元和韓圜結算，如採用傳統銀行交易，便要收取高昂的國際匯款費用。」他續指小數怕長計，連同兌率換算的損益，每個月這些成本便要花上5位數字，對於營運成本有限的他們來說，連帶影響進貨能力。「幸好Airwallex成為支撐我們運作的轉捩點，比起傳統銀行交易費用，運用他們的全球匯款平台，每次貨單僅收取幾元，大幅節省99%換匯及海外交易手續費，一年省近6位數字！」他續指會將資金撥歸發展基金，以便企業長遠穩健成長。
開立環球企業帳戶 與國際供應商建立信任
Ben又指，GreenPrice並非知名零售品牌，在環球採購的過程中，往往要為選購「近期貨」而向供應商解釋之餘，更會被他們提供極短貨款數期，甚至是要求限時過帳，令他們面對進貨挑戰。他表示Airwallex的全球匯款方案，最快半小時7x24即時過數，無懼傳統銀行有工作天數和時差延誤，「供應商容易收款，自然對我們增加商譽，之後入貨更順利。」再者，他更開立了環球企業帳戶服務，在不同地區買貨，均使用當地熟悉的支付模式，並與當地銀行對接。「對方見到我們採用當地銀行付款時，就會更加安心。」
Airwallex亞洲總經理陳君洋Arnold十分歡迎香港中小企如GreenPrice選用他們的支付方案，他總結，「本港零售及貿易企業對跨境支付解決方案的需求不斷增長，同時需要更高的透明度和靈活性。因此商家可利用多幣種支付技術來免除交易費用，將之回贈消費者，從而製造競爭優勢。」
(特約)