BIZ勝派丨端邊雲網智 解決方案主導 Lenovo倡3S戰略5數碼架構

以往大眾對Lenovo聯想的認知，不外乎針對商務應用的ThinkPad系列產品及ThinkSystem伺服器服務。但隨著全球環境急劇變化，疫情驅使下Lenovo也走上轉型之路，從IT產品營銷為主，變為針對不同行業痛點，以解決方案為主導的多元服務企業。聯想(香港)有限公司香港及澳門總經理何一凡Fan形容，Lenovo產品特性應由不同行業的新常態來主宰，「如混合辦公模式催生我們的工作間解決方案組合、網課學習需要促使Lenovo EDU教育科技解決方案，甚至因應航空工程業、製造業而衍生的ThinkReality方案等。」Fan引用聯想集團執行長楊元慶的大智慧，透過他提出的3S戰略，以「端、邊、雲、網、智」5種數碼架構來支持，實踐智慧生活。

3S戰略與「端 邊 雲 網 智」的關係 所謂「3S」戰略，Fan表示早在2018年聯想年度科技盛事「Lenovo Tech World」上，集團執行長楊元慶所提出的轉型方針。她解釋，「3個『S』分別指Smart IoT(智能物聯網)、Smart Infrastructure(智能基建)與Smart Vertical(行業智能化)所組成。」至於用來支持3S戰略的具體架構，則是「端」(智能物聯設備終端)、「邊」(邊緣運算)、「雲」(雲端計算)、「網」(5G網絡)和「智」(行業智能的解決方案)。「Lenovo在以上5項領域均累積經驗和優勢，而透過這架構的協同互聯，衍生不同創新方案，解決行業痛點。」例如為混合辦公度身而設的工作間解決方案組合，正是「端」、「邊」、「網」三者協同的表現。

Lenovo Workplace：兼享辦公室互動及遙距工作 企業要適應工作新常態，雖然愈來愈多公司容許員工遙距彈性上班，但部分職級工種仍需返回辦公室崗位，而且香港企業較傾向傳統的上班模式。為了對症下藥，Lenovo早前推出工作間解決方案產品組合，Fan表示通過簡易的工作間設施預訂、使用率分析及智能設施管理等解決方案，讓企業為員工提供更靈活的工作環境選擇，同時兼享在辦公室互動及遙距工作的好處。她簡介，「除了基本一體化會議室解決方案配套包括會議軟件、通訊和視像裝置等，還能根據會議規模輕鬆延展外，還備有工作間設施預約及設施分析系統，前者提供預約軟件實時顯示會議室等設施的佔用資訊，同時自動產生設施用後報告來改善和追蹤使用者的情況。後者更根據熱能及動態感應器的物聯網數據，以儀表板方式顯示設施即時狀況。」 不少企業會實施沒有行政助理當值的智能前台，她認為可選用訪客管理系統，簡化訪客登記及填寫健康申報表流程，大幅減少等候時間並改善整體訪客體驗。「值得一提，對於有公司採取流動作業模式，針對IT硬件排解困難時，難以接觸IT人員的問題，我們推出智能儲物櫃服務，透過靈活的自助方式，安全儲存、提取及存放資訊科技資產，並能24x7全天候運作，有效提升彈性與生產力。」

Lenovo EDU：跨越社交距離障礙 互動學習 變種病毒持續肆虐，部分學校因為師生染疫而被迫停課。為免影響教學進度，早前聯想已推出Lenovo EDU教育科技解決方案，而基督教香港信義會信義中學更是採用該方案的先驅。Fan介紹，「這是一項混合式教與學課室的綜合視像會議方案，糅合實體課堂與網上學習的好處。在部署視像會議系統以外，中學更於課室設置自動追蹤攝影機及互動電子白板，教師能沿用熟悉的實體課堂式教學方法，進行網上授課。」她又指信義中學亦設立專為遙距學習而設的虛擬指令方案，以現場製作和串流播放的環境，讓教師在虛擬背景上呈現教材，並透過會議軟件，向學生直播課堂甚至早會；還有能夠上載、分發和批改功課的智能課室教學管理系統。Fan特別強調方案能因應學校實際需要調整，毋須全盤搬字過紙。

Lenovo ThinkReality方案能遙距當地專業人員進行協作。