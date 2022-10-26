BIZ勝派丨響應金融科技2025 BEAST扶植FinTech 東亞銀行X圓幣錢包科技 實踐數碼共贏

金融機構數碼應用促進普惠金融的發展，而香港金管局去年所提出的「金融科技2025」策略，鼓勵業界全面推展銀行數碼化，發揮並釋放數據基建潛能，惠及更多中小企；本周一局方更宣布正式推出「商業數據通」，東亞銀行正是重要參與夥伴之一。BEA東亞銀行資訊科技部主管暨金融科技發展部主管梁兆恩Stephen表示，「為響應『金融科技2025』，本行創建『BEAST』平台引入科技初創，帶動銀行實踐。」而案例之一，在BEAST產生協同效應的圓幣錢包科技有限公司，首席合規官李世傑SK以「易信連」(RD ezLink)作例子，說明科技改善KYCU體驗，協助銀行解決處理商業客戶資訊的痛點，達至共贏局面。

金融科技之路 BEA默默經營 本港金融機構近年積極業務數碼化，Stephen重視銀行本身必須有遠見，認為毋須等待政府政策才配合，基於東亞銀行在過去逾10載已默默發展網上銀行、手機銀行等業務，「東亞銀行在金融科技領域已奠定穩健基礎，才能順理成章迎合趨勢，呼應並助力金管局『金融科技2050』策略。」相比其他同業高調宣傳，他表示回顧過去，東亞銀行確實開闢過不少先河。他笑指，「例如1999年9月率先推出電子網絡銀行服務、2003年推出CyberWealth一站式網上財富管理方案、2010年推出手機銀行應用程式，科技應用可謂走在業界最前。」至近年銀行推出《BEA Flash》6分鐘閃速開戶；針對年輕客戶今年8月還增添《BEA GOAL》以提供全數碼綜合理財服務，並配備存款、投資、保險及消費獎賞，讓新一代以低門檻、自主方式實現創富目標。 隨著「商業數據通」試行，作為以數據擁有人授權為本的數據基建，便利金融機構從公私營數據提供方提取企業的商業數據，促進數據共享，對此Stephen表示歡迎。他續說，「金管局的願景跟我們銀行的3年規劃不謀而合，我們積極探索並整合非銀行體系的替代數據，如企業可持續發展、ESG資訊等，以推進近年熱捧的綠色貸款。」

BEA東亞銀行+ST初創=BEAST協作平台 作為風險管理業務，傳統上銀行往往處事審慎，產品和服務未到完善也不會輕易推出市場，加上數碼轉型不止牽涉硬件系統，更多的是關於前線培訓，因此Stephen坦言在金融創新路途上，考驗重重。「創科透過『test & learn』不斷改善方案，銀行卻未必能全盤承擔，但疫情影響下，客戶更渴望自主、個人化和彈性，加上金融科技基建愈趨成熟，令銀行需審視轉型迎合潮流。」他認為銀行員工要改變思維，創科路上勇於接受失敗，「我們不會將其當成失誤，反而是隨案例解鎖新技能，並視為高管的KPI，鼓勵他們為將來實踐更大的成功而努力。」銀行積極拓展金融科技人才庫，透過Data Literacy Empowerment Program建立銀行數據文化和加強數據管理，「包括高管在內，至今已有逾五成香港同事參與。」他認同銀行在採納創新流程和解決方案的同時，也需要時間及充足試驗，才穩步推進，審慎推行。 早前東亞銀行推出「BEAST」，結合銀行加初創企業的共同創新平台，正好呼應Stephen的理念。「BEAST是推動東亞銀行金融科技發展的引擎，代表銀行與初創互動協作。」它不僅是一個實體的共享空間，更是重視與金融科技初創的互補和發展。他分析，「銀行擁有充足資源以及對市場的深入理解(闊度)，為初創提供平台，讓其創新意念在合規的場景下得以發揮；初創專注深入研究某一科技領域(深度)，相對靈活性較高、走得更快更前。」BEAST的創建，初創透過與銀行同事直接交流，更快回應且準確調整解決方案。「我們不定期舉辦Solutions Demo Day，邀請經篩選初創與銀行『配對』，藉此吸納初創的長處，針對性地改善客戶體驗，達至共贏局面。」成功與東亞銀行進行概念驗證的項目夥伴，會獲邀進駐BEAST並免收租金，該項目將得到由銀行提供高達30萬港元資金支持，並且有機會將方案落實於銀行開展。「今年初銀行與初創共同開發項目已達73個，成功通過驗證的初創並獲本行支持的更有7個，成績斐然。」他補充。