BIZ勝派丨香港設計師協會X數碼港 DxT藝術連結科技 為設計提升決策層次

香港設計師協會副會長梅傲雪Mui Kinoshita(左)和數碼港首席公眾使命官陳思源Eric(右)。

藝術創作加入科技元素，大眾或會理解為創作者推出NFT數碼收藏品。然而藝術與創科的融合，呈現模式已超越藝術品本身，例如表演設計、多媒體廣告、促進客戶關係管理等，是近年art tech(藝術科技)新趨勢，甚至認為要將設計的市場觸覺提升至決策層次，協助企業推出更切合市場的產品或服務。為此，香港設計師協會與數碼港在上周「數碼娛樂領袖論壇」簽署合作備忘錄，就「DxT」(Design X Technology)進行多元合作，提高業界的科技應用及認知水平，推動創科、藝術和企業3方配對，為創意產業賦能。

香港設計師協會：轉型衝擊傳統業界 數碼轉型改變各行各業生態，創意產業也不例外，香港設計師協會副會長梅傲雪Mui Kinoshita反映，隨著近年數碼行銷方式愈趨多元化，客戶傾向多渠道、多媒體宣傳產品和服務，導致不少從事商業性質產品設計方面的行內人士，由平面設計「專科」，變成要兼顧熟悉UI、UX和Motion graphics等範疇。「加上5G物聯網、虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)的普及，涉及產品互動和虛擬空間設計等複合配套，行業不能再停留於『造形設計』，逐漸變成作業式的項目工作。」她指疫情前後投身創意產業的年輕人，大多都擁有不同設計領域的技能，亦習慣跨團隊協作模式。至於傳統業者，就算自己不懂這些新「武器」，也要對這些牽涉科技應用的設計領域有基本認知，否則易被市場淘汰。

數碼港：藝術科技帶來創作與商機 藝術與創新科技的融合成為近年藝術發展的新趨勢。數碼港首席公眾使命官陳思源Eric認為，創新科技能夠為表演藝術的舞台設計、實時影像投射、聲音效果帶來突破，開拓嶄新的創作空間，為藝術本身、企業建立形象和增加客戶互動帶來新機遇。「2008至18年的十年間，文化及創意產業的生產總值增加逾倍至約1,178億港元，被視為香港6大優勢產業之一，潛力龐大。而2021/22年度《財政預算案》，更宣布向『創意智優計劃』再度注資10億港元，推動業界發展。」Eric表示在本屆數碼娛樂論壇，藝術科技屬焦點主題。如當中《時越 墨》沉浸式藝術體驗示範，正是透過科技輔助將作品從2D轉向到3D空間的裝置藝術，「空間內結合投影藝術、音效及動畫，沉浸於另一層次的冥想宇宙。」他指出設計師和科企初創之間的相互補足，能為企業衍生嶄新的商業應用場景，如加入區塊鏈或Web 3.0概念，為作品賦能增值，增加顧客對品牌的投入感。