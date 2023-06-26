Blue孔德秋料未來數季 維持高增長

中港通關後，傳統保險業出現報復性增長，即使仍未能開拓內地市場的網上保險界，在新冠肺炎疫後亦未見放慢腳步，並且繼續保持爆炸性增長。Blue行政總裁兼執行董事孔德秋接受本報專訪時表示，整個市場在疫後氣氛轉佳，透露今季仍可保持高速增長，甚至有信心在未來數季維持高成數增幅，並指收支平衡的目標「進度良好」。

已成立5年的Blue為本港首間網上保險公司，股東包括高瓴資本及騰訊控股(700)，分別持有八成及兩成股份，集團今年首季年度化保費等值(APE)較去年第四季飆逾九成；按年則大升超過3倍。孔德秋指，疫情改變了消費者的要求及消費模式，「變得更demanding(高要求)，要有更多選擇」，而Blue的優勢是產品創新次數較同業更快、更靈活，並稱產品種類在網上保險同業中，涵蓋率最高，是業務增長的最大推動力。

藥劑保疫後不跌反升 擬推牙醫保

Blue目前提供的產品達20種，涵蓋6大種類，包括人壽、個人意外、危疾、微保險、醫療及儲蓄。目前集團25歲至45歲客戶比例佔約七成，45歲以上佔約兩成，孔德秋指，年長客戶比例雖然較低，但銷售額相對年輕人較高，主要因為年輕人傾向購買價格相宜產品，年長客戶購買保護性產品多；不過部分產品的消費年齡層則平均分布，如健康意識提高下去年APE按年飆五成的藥劑保，而其在疫後的需求亦不跌反升。他強調，集團不會專攻某一年齡層消費群，反而是利用不同產品作為渠道，接觸不同範疇的客戶，「針對痛點，唔針對年齡」，並透露集團即將推出市場罕見的牙醫相關保險，「以相宜價錢，比客戶10倍以上嘅保障」。

冀兩年內打開業界MCV缺口

另外，雖然內地旅客(MCV)湧港買保險的需求急速上升，惟受限旅客必須入境香港並親自購買保險的規例，網上保險界一直未能開拓大灣區市場。孔德秋指，業界在疫後開始與監管當局加大力度探討，冀在釐清流程合規下打開這片市場的大門，並指目前阻力不大，「相信未來1至兩年，呢個缺口就可以打開，我非常樂觀」。

至於收支平衡的計劃，孔德秋指集團有內部目標，但沒有透露詳情，只表示目前距離目標「進度良好」，並指行業向來做到收支平衡，普遍需要長達10年時間，「但我覺得我哋唔需要10年」。

加碼宣傳 活動涉獵ESG概念

Blue在強勁增長勢頭下，近月推出全新品牌宣傳活動，活動更擴展至近年大行其道的ESG(環境、社會和企業管治)概念。集團指，由昨日起一連7日推出ESG相關的推廣，包括在尖沙咀一商場設立工作坊及擺設，推廣環保意識，將宣傳活動推向新層次。