ESG｜從飲食入手Go Green 西多原來低碳？ 領展：要將可持續發展變得「喱民」

環境、社會及管治(Environment、Social、Governance，ESG)是近年大勢，追求可持續發展，其實並非遙不可及，難以實現的遠景。作為香港最大零售樓面業主、龍頭房地產信託基金的領展房地產投資信託基金(823)將ESG三大方面融入業務營運中，將環保、可持續發展理念以「貼地化、人性化、生活化」於社區傳遞。領展企業事務董事總經理陳涓涓直言要達致預期目的，難以「一步登天」，中間要經歷好多程序、步驟及途徑，「希望透過一個好喱民(layman)、好貼地的方法」向普羅大眾示範可持續發展概念，位於樂富的「領展可持續未來館」因而成立。 記者：鄭惠萍 攝影：陳奕釗

開設可持續未來館 目標達3A 陳涓涓接受訪問時指，領展可持續未來館是屬於S內的社區投資及發展部分，透過聯繫整個社區、商業夥伴等將遠大理念，轉化成多個小目標，透過可行、貼地路徑將眾多小目標實現。未來館選址樂富廣場屬九龍區市中心兼免費入場，是讓這個平台更容易接觸大眾(Accessible)；館內展示可持續發展措施是可以實踐(Actionable)，而不是離地、遙不可及，以及最終可以達成小目標(Achievable)。 以食行先講綠 貼地又貼身 陳涓涓說，開館目的是希望作公眾教育及提供一個平台讓不同持份者、參與者、夥伴一齊達成目標。開館頭炮以「食」行先，以「綠續開餐」為主題，由於食是大家最有共鳴課題、貼地又夠貼身，其次旗下逾六成商戶與飲食業有關，如從事餐飲、賣食品等，「揀咗茶餐廳作為館內一個設計場境，因香港人對茶餐廳並不陌生」。透過綠續冰室講解可持續發展如何融入生活，亦增添人氣。她說由餐廳、廚房，甚至餐牌都可先在設計著手，如選用高效率爐具，可減低廚房高溫悶熱情況，又可降低冷氣使用；又如在餐牌設計上，透過一些標籤讓顧客認識哪類食品是屬高碳排放，哪類食品是低碳排放。

燒烤烤焗最不環保 「估下西多士定係蛋治屬低碳排放食品？」原來西多士屬低碳排放，因許多人以為油炸食物產生的碳排放量最高。事實上，燒烤和烤焗才是最不環保烹飪方式，以千克二氧化碳當量(kg CO2e)為單位計，西多士每食用分量約0.07kg，屬A級；蛋治因雞蛋是工業化畜牧業，屬第四級，最高E級是焗豬扒飯，每食用分量分別約為1.52kg及2.59kg，「將標籤放喺餐牌，食客可一目了然，知道點樣揀」。她續指，走塑、減低廚餘、將回收器皿循環再用，以及如何選擇食材等，這些概念都可與旗下商戶分享，齊齊Go Green。領展可持續未來館今年4月開館，預期為期兩年，每半年將轉換主題一次，至今已吸引逾7萬訪客及舉辦約48場工作坊，可透過各項活動、遊戲、劇場等去認識食品的碳足跡。 綠色建築認證冀增至100% 陳涓涓說，領展在「E」及「G」方面透過不同措施冀達成目標，如2035年達致淨零碳排放，盡力減低能源使用，如在天水圍、慈雲山等資產試行EMS(energy management system)，藉智能系統控制冷氣溫度及電燈；爭取2025年度物業投資組合獲綠色建築認證的覆蓋率，由22/23年度97.3%增至100%。目前香港約130項物業中已有總樓面96.2%物業獲得認證，內地及海外已達100%；計劃在旗下44項物業物業安裝太陽能板、旗下停車安裝電動車充電位，由現時約一千個增至明年在15個地區共三千個等；此外物業將續翻新，如街市、商場加設無障礙設計等。 「G」方面，陳涓涓相信單靠一人之力難以成事，而是每個部門、管理層及董事會的參與，每部門需要在關鍵績效指標(KPI)達標，如金融相關、非金融相關均有ESG相關的KPI，並說「部分薪酬會與此掛鈎」。至於在併購時，氣候風險將是集團其中一個考慮因素。