foodpanda 10周年丨扎根香港10載 CEO賴偉昕：接逾1.5億張外賣訂單 未來做廣做深「一站式生活平台」為外送建可持續營運

由餐飲美食「外賣平台」邁向「一站式生活平台」，foodpanda香港日前慶祝扎根10周年慶典，foodpanda香港行政總裁賴偉昕Ryan由吉祥物Pau Pau陪同，首次率領一眾管理層會見傳媒。Ryan表示foodpanda香港成立10載，不斷迎合香港市場與日俱增的需求，持續完善外送行業的生態系統。令foodpanda在提供美食外送服務基礎外，近年相繼增設pandamart生活百貨快商務，以及企業服務等為香港市民的日常生活帶來更多便利。「過去十年間，foodpanda合共完成了超過1.5億張外送訂單，滿足港人餐飲需要。展望未來，他期望平台能夠做廣做深，成為港人最愛的「一站式生活平台」，並為外送行業建立可持續營運。

foodpanda 香港 專注3大業務發展 新業務穩健增長 過去10年，foodpanda見證著香港外送行業的演變，Ryan指品牌由零開始帶領本地業界發展，並因應消費者多變的需求而推出多項業界首創的服務。「時至今日我們專注三大策略：一、透過多元化發展業務，我們已從當日的『外賣平台』逐漸邁向『一站式生活平台』，致力為外送行業建立可持續生態圈；二、我們深明港人最著重有選擇，因此今年亦致力帶來更多、更合適用戶的餐飲美食與貨品選擇；三、我們致力提升服務以迎合用戶最新需要，鼓勵外賣用戶多體驗平台其他服務，將服務做得更深入，推廣更多元，務求提供更客制化的服務。」 foodpanda香港2024年第三季整體業務表現保持穩健，亮點包括： 到會服務第三季業務按年上升兩倍多

企業服務第三季業務按年上升一倍多

快商務第三季業務按年上升近一成 Ryan表示受制於港人消費模式的改變，美食外送業務連同飲食行業夥伴均面對重大挑戰，惟透過foodpanda後台的大數據，期望能協助飲食業提供具洞見的消費趨勢，團隊亦會適時為夥伴給予建議，協助他們能在「最佳的地點做最適合的食店」。活動上有傳媒問及政府施政報告要發展低空經濟，Ryan表示已積極研究並參考海外市場的相關例子，對無人機送餐的可能性持開放態度。

foodpanda十大美食之最 美食之最：米線成功蟬聯十年港人最愛菜式，證明港人口味始終如一 「大」訂單之最：一張美食外送訂單，449件食品 ，滿足眾多需求 生活百貨之最：家家戶戶雪櫃常備， 熱門日本雞蛋品牌訂單量成為生活百貨類首選 夜鬼之最：2021年是最多人在深夜時份使用生活百貨服務的一年 振奮之最：送遞員在過去一年間獲得的貼士總額超過1千萬元 距離之最：服務最久的其中一位送遞員，多年來累積的送遞距離等同環繞赤道走了近兩圈 忠實戰友之最：日の苑是foodpanda第一個，亦是合作年期最久的餐廳夥伴之一 茶水間組合之最：汽水ｘ雪糕 x 穀物能量棒，邪惡與健康兼備 辦公室必備之最：辦公室最不可缺少的是酒精搓手液及盒裝面紙 環保之最：感謝顧客支持環保，累計超過6700萬個訂單選取了「不用餐具」