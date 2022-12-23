Uber香港8周年 調查指Uber Taxi估計為香港帶來8.6億港元經濟效益

2022年即將結束，企業都紛紛總結業績。Uber宣布在香港服務8年，品牌根據2021年委託調查機構Public First進行的「Uber Taxi為香港帶來的裨益」報告顯示，Uber Taxi為香港創造了估計達8.6億港元的經濟效益。

從Uber 2022年的數據顯示，Uber自2014年起已經在港行駛逾9.29億公里，相等於超過7,000次香港飛往紐約的單程飛行距離。疫情期間無阻港人點對點出行的需求，統計指Uber Taxi由今年1月1日至11月30日期間，所錄得的行程預約數量較去年同期錄得逾五成的增長；Uber Pet的行程預約次數在今年亦錄得近8%增長。此外今年1月至11月間，Uber所有司機夥伴的服務評分平均超過4.9分，反映乘客對Uber平台感到非常滿意，肯定Uber對乘客的服務承諾。

在疫情下，Uber繼續為司機夥伴提供更多賺取收入的機會。根據2021年「Uber Taxi為香港帶來的裨益」報告，估算Uber Taxi司機夥伴透過《Uber》App賺取的額外收入，達6,000多萬港元。此外，每10位Uber Taxi的士司機夥伴，就有7位(71%)表示能夠靈活安排行程對他們而言十分重要，而Uber Taxi平台正可以提供靈活度和彈性。報告亦指出，「自由選擇何時上線接單、何時下線停止接單」，為他們提供了「獲得更高收入、更高靈活性的機會」。

根據調查報告顯示，消費者普遍認為Uber Taxi是快捷方便的日常出行選項，每程車程估計平均為乘客節省21分鐘；而「安全」則是乘客選擇使用Uber Taxi的首要原因，九成Uber Taxi女性乘客表示安全是她們選用平台的重要考慮因素。再者，隨着香港放寬防疫措施及「開關」，旅行趨勢逐漸復蘇，從香港國際機場出發的行程數量增加逾倍，較2021年大幅增長113%。2023年將至，Uber將會做好準備，迎接更多愉快滿意的行程。