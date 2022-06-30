企業成績表｜大快活全年純利倒退72% 每股末期息40仙

大快活（052）公布截至2022年3月底止年度錄得純利4,260萬元，較上年度賺1.5億元下跌72.2%。每股基本盈利為32.91港仙，同樣下降72.2%。集團建議派發末期息每股40港仙，減少33.3%，全年派息比率約197%。

大快活年度收入增加8.9%至28.819億元。儘管於首三個季度的表現穩健，惟於最後一個季度爆發的第五波疫情，為香港飲食業帶來前所未有的挑戰。集團表示，銷售額於期末再次回升，政府放寬防疫措施有助提升顧客的消費意欲。此外，本集團獲得的政府補助，由去年的2.7億元減少至本年度的5,890萬元。毛利率減少4.7個百分點至7.7%。

於首三個季度，香港整體業務取得穩定增長，惟最後一個季度爆發的第五波疫情嚴重影響市場，導致大快活的同店銷售增長從上半年的17%下跌至全年約10%。截至3月底大快活共有177間店鋪，其中157間位於香港。

毛利率減 4.7 個百分點至 7.7%

集團的「Click-and-Collect」網上點餐平台，其銷售佔比持續穩步上升。通過各種優惠活動，該計劃至今已招募超過26萬名會員。

大快活展望新年度，隨著確診數目下降，顧客開始重回餐廳堂食，大快活亦迅速受惠於消費者消費意欲的轉變。成本方面，食物成本和人力成本料將進一步上升，但租賃市場改善讓我們得以透過磋商有利的續約條件抵銷部份增長。

大快活在業績公告提及，2022年適逢大快活成立50周年，有關品牌舉措尤其適切。為慶祝大快活在香港屹立超過半個世紀，我們將於今年稍後隆重推出周年紀念活動。