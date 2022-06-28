企業成績表｜旺旺全年純利微升 擬派末期息2.1美仙及特別息2.94美仙

中國旺旺（151）公布截至2022年3月底止全年業績，總收益按年增長9.0%，至239.8億元（人民幣，下同），創上市以來新高。純利增長1.1%至42.0億元。每股基本盈利為35.16分，擬派末期息每股2.1美仙及特別股息2.94美仙。

集團年度毛利率按年下降3.4個百分點至44.8%，因為部分原材料及包裝材料價格高企，成本壓力增大。進入2022財年以來，受外部宏觀環境影響，人民幣兌美元滙率及部分大宗原物料價格出現較大幅度的波動。集團近年來通過優化生產佈局、生產工藝流程、推動自動化進程等方式，優化成本管理。 同時亦會持續關注、評估相關系統性風險的影響程度。

毛利率按年下降 3.4 個百分點至 44.8%

2022年以來疫情在中國大陸境內多地散發，全國供應鏈和消費受到一定程度衝擊，4月社會消費品零售總額同比下降11.1%，5月同比下降6.7%。上述亦對集團的經營表現產生一定程度影響。集團將會持續關注疫情及宏觀環境等系統性風險對集團可能產生的影響，並及時對經營做出相應調整。

於2021財年，旺仔牛奶、米果主品牌、糖果等產品小類收益均突破歷史高點，主要由於近幾年集團實施多渠道、多品牌戰略成功所致。而年度內下半年而言，儘管大陸部分地區因疫情管控升級對供應鏈造成較大影響，致使下半年部分地區業績受到不利影響，但集團下半年整體收益仍保持高個位數增長，並且米果、休閒食品大類下半年恢復增長勢頭，同比增幅分別達低中個位數及中高個位數。海外市場也伴隨供應鏈壓力的緩解，同比恢復至中高個位數收益增長。