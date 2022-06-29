企業成績表｜維他奶轉盈為虧全年蝕1.59億元 不派發末期息

維他奶（345）公布截至2022年3月底止年度轉盈為虧，錄得年度虧損1.59億元，去年度錄得溢利為5.48億元。每股基本虧損為14.9仙，去年每股基本盈利為51.5仙。集團本年度不建議派發末期股息，上年度的末期息為每股29港仙。

維他奶表示，新冠疫情反覆導致供應鏈及消費受到衝擊，而集團最大市場於中國內地，上半年銷售疲弱，下半年銷售情況已改善。因此，儘管集團於香港、澳洲、新西蘭及新加坡等其他市場均有穩定增長，但全年收入。

集團截至3月底止年度收入為65億元，下跌13.5%。毛利率為47.2%，下降約5個百分點。經營虧損為2.13億元，去年溢利為8.43億元下跌。除受中國內地銷售疲弱影響外，公司溢利亦因疫情相關政府補貼減少影響，由截至2021年3月底止財政年度的2.25億元下降至本年度的2,000萬元。

內地業務已重拾增長勢頭 亦對部分市場調高產品價格

集團表示，隨著疫情及宏觀經濟環境改善，集團對業務的未來前景仍然滿懷信心。內地業務已重拾增長勢頭，加上其他業務單位，將受惠於以植物成分為主的食品及飲品的主流趨勢。在新財政年度，集團將透過加強執行、擴展及創新能力，投資建立品牌價值以及提升所有市場的供應，致力恢復按年盈利增長。集團已在部分市場調高價格，並將繼續選擇性提價，並採取嚴格的內部成本控制措施以保障利潤率。

儘管多個國際地區正取消或放寬旅遊限制，集團仍預期各個市場仍然可能會繼續爆發新一輪疫情，對於上半年或有可能造成嚴重影響，為營運、物流及供應鏈方面帶來阻滯，而能源及商品價格上升加劇通脹將令情況更為惡化。