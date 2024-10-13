企業抽水｜中手游康方生物齊配股 共籌逾廿億

3名認購人包括國際投資基金Infini Global Master Fund、現有股東朱一航旗下遠富投資及Actoz Soft Hong Kong Limited。朱一航在增持後，持倉將由9.71%，增至9.97%。Infini Global Master Fund則持有2.14%，Actoz Soft持0.83%。Actoz Soft控股股東Shengqu Technology Korean Limited由一家深交所上市公司浙江世紀華通全資擁有。

集團指，發行認購股份是集團一般營運資金需要籌集資金的機會，並可擴大公司投資者基礎及拓寬關係網。認購事項亦將開拓新的戰略關係並加強現有戰略關係，特別是與世紀華通及韓國交易所上市公司Actoz Soft的戰略關係，Actoz Soft Co. Ltd.為韓國第一代網絡遊戲公司，其已開發多款網絡遊戲，包括「千年」、「熱血傳奇2、3」及「彩虹島物語」。集團相信，配股將促進長期發展並擴大股東及資本基礎，有利於業務的未來增長發展。

康方生物 70 % 集資用於臨床開發

康方生物科技(9926)亦以每股61.28元，配售3,170萬股，集資總額19.43億元，所得淨額19.24億元。以康方生物上周五收報64.5元計，配售價折讓4.99%。集團指，集資所得的70 %將用於核心產品的全球及中國臨床開發，以及腫瘤學和免疫學的其他臨床管線產品；20 %將用於現有已獲批產品的商業化；及10 %將用於一般企業用途。