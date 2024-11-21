企業支出管理丨Airwallex報告：99%香港財務領袖稱欠缺健全支出管理 成為營運挑戰

報告指出78%受訪財務領袖反映，其企業財務系統低效且不可靠，導致管理環球支出時出現延誤、錯誤和挑戰，95%受訪者則表示系統欠缺對消費模式的實時透明度，難以有效管理財務。

此外，75%受訪者使用分散的工具管理海外市場的支出，加劇財務管理效率低下的問題，所造成的延遲支付發票和賬單更有可能會使企業與供應商和員工的關係變得緊張。事實上，41%受訪財務領袖表示曾發生延期付款的情況，亦有兩成人指延遲付款影響了與供應商探討合作事宜。

同時，85%受訪財務領袖指出，由於其企業使用過時的財務管理工具，故難以識別超支的情況或未能滿足合規要求，比例之高令人憂慮；另有82%認為現有報銷流程繁瑣且效率低下，窒礙日常運作，令財務決策過程變得更複雜，導致財務預測和預算出現錯誤。