企業支出管理丨Airwallex報告：99%香港財務領袖稱欠缺健全支出管理 成為營運挑戰

不斷演化的供應鏈令跨國供應商以多種貨幣付款的頻率增加；同時，混合工作及遙距工作的興起亦改變了人力資源的生態，企業現時需要管理來自全球各地員工的薪金及支出報銷。Airwallex最新發布了支出管理報告，訪問了200位來自總部設於香港的公司資深財務領袖，探討他們在專注於跨市場發展的同時，所面對企業開支及費用管理方面最迫切的挑戰，幾乎所有受訪的香港財務領袖(99%)均表示，缺乏健全的支出管理控制對於他們的營運產生負面影響。
Airwallex香港中小企業務銷售主管趙公亮(Nick)：現代化的支出管理至為關鍵
報告指出78%受訪財務領袖反映，其企業財務系統低效且不可靠，導致管理環球支出時出現延誤、錯誤和挑戰，95%受訪者則表示系統欠缺對消費模式的實時透明度，難以有效管理財務。
此外，75%受訪者使用分散的工具管理海外市場的支出，加劇財務管理效率低下的問題，所造成的延遲支付發票和賬單更有可能會使企業與供應商和員工的關係變得緊張。事實上，41%受訪財務領袖表示曾發生延期付款的情況，亦有兩成人指延遲付款影響了與供應商探討合作事宜。
同時，85%受訪財務領袖指出，由於其企業使用過時的財務管理工具，故難以識別超支的情況或未能滿足合規要求，比例之高令人憂慮；另有82%認為現有報銷流程繁瑣且效率低下，窒礙日常運作，令財務決策過程變得更複雜，導致財務預測和預算出現錯誤。
Airwallex香港中小企業務銷售主管趙公亮Nick表示，「本港企業在尋求全球業務增長機遇變得更積極，惟支出管理效率低下為他們帶來巨大挑戰。企業若要無縫管理跨境交易和多貨幣支出，選擇統一的平台更顯重要。」
相關解決方案如「Airwallex Spend」旨在為用戶節省時間和提升財務透明度。該方案涵蓋雲匯Visa卡、開支管理方案和Bill Pay應用程式的產品組合，專爲減省企業管理財務所需時間和工具的數量而設。該一站式的全球平台運用AI驅動的自動化技術及高效的基礎設施，能夠簡化供應商付款流程。