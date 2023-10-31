企業放榜｜三星上季少賺四成符預期 看好芯片業務復甦

南韓三星電子(Samsung Electronics)指，第三季純利5.5萬億韓圜，按年減39.8%，按季漲2.5倍，符預期，受芯片業務虧損收窄等影響，預期未來數季將持續改善，因更換電腦及手機周期開始，及芯片業務復甦等推動。

全年資本開支 53.7 萬億韓圜 力拓 AI 產品

該股預計明年宏觀經濟持續不明朗，芯片市場在需求逐步復甦下將見好轉跡象，將進一步加大人工智能(AI)功能的產品，相信手機市場亦穩步復甦。另外，第三季資本支出約11.4萬億韓圜，其中10.2萬億韓圜用於DS業務，0.7萬億韓圜用於三星顯示業務(SDC)，全年資本開支約53.7萬億韓圜。