企業放榜｜三星上季少賺四成符預期 看好芯片業務復甦

南韓三星電子(Samsung Electronics)指，第三季純利5.5萬億韓圜，按年減39.8%，按季漲2.5倍，符預期，受芯片業務虧損收窄等影響，預期未來數季將持續改善，因更換電腦及手機周期開始，及芯片業務復甦等推動。
上季營業額按年減12.2%，至67.4萬億韓圜，按季則揚12.3%。經營溢利2.43萬億韓圜，按年瀉77.6%，按季飆2.6倍，稅前盈利3.94萬億韓圜，按年少66%。期內ROE 7%，較去年同期少5個分點。
裝置等相關業務收入44萬億韓圜，按年跌7%，按季升9%，經營溢利3.73萬億韓圜，按年多5.7%。手機相關業務收入30萬億韓圜，按年少7%，按季漲17%，經營溢利3.3萬億韓圜，按年揚1.8%。上半年推出Galaxy S23系列，有助銷售。裝置解決方案(DS)業務收入16.44萬億韓圜，按年及按季分別挫29%及升12%，轉蝕3.75萬億韓圜，其中記憶體業務收入10.53億韓圜，按年挫31%，按季揚17%。
全年資本開支53.7萬億韓圜 力拓AI產品
該股預計明年宏觀經濟持續不明朗，芯片市場在需求逐步復甦下將見好轉跡象，將進一步加大人工智能(AI)功能的產品，相信手機市場亦穩步復甦。另外，第三季資本支出約11.4萬億韓圜，其中10.2萬億韓圜用於DS業務，0.7萬億韓圜用於三星顯示業務(SDC)，全年資本開支約53.7萬億韓圜。