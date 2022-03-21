企業放榜｜丘鈦去年多賺2.7% 不派息

丘鈦科技(1478)公布去年底止全年純利8.63億元(人民幣，下同)(約10.6億港元)，按年多2.7%，收益186.63億元，增7.3%，毛利17.62億元，減0.5%，毛利率9.4%，跌0.8個百分點，每股盈利73.2分，不派末期息，為2018年度後首次，對上年度則有5港仙。

指紋識別毛利大減逾六成

分類表現方面，期內攝像頭毛利16.4億元，按年多8.2%，指紋識別毛利8,705萬元，大減61.4%。集團表示，期內營業收入穩健增長主要得益於攝像頭模組銷售數量增長約22.1%，不過毛利率下跌，則受累去年下半年新冠肺炎變種病毒肆虐，致應用安卓系統的高端智能手機出貨不達預期，間接導致高端攝像頭模組產品應用與銷售不佳，影響了攝像頭模組的平均銷售單價與附加值。另外，指紋識別模組升級放緩，傳統的電容式指紋識別模組和光學式屏下指紋識別模組的原材料價格明顯下降，令得產品平均銷售單價下跌明顯，且競爭更趨激烈，對指紋識別模組產品的毛利率形成較大衝擊等。

冀攝像頭模組銷售雙位數增

丘鈦指，今年將努力達至手機攝像頭模組銷售數量雙位數以上的增長；其他領域攝像頭模組銷售數量增長不低於100%；及指紋識別模組銷售數量增長不低於20%。