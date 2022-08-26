企業放榜｜中芯國際半年純利增14% 毛利率上揚

中芯國際(981)公布，截至6月底止，中期純利9.62億元(美元，下同)(約75.04億港元)，按年增13.6%。每股基本盈利0.12元，不派中期息。

期內營業額37.45億元，多53%。毛利率40.1%，增加13.3個百分點。淨利率32%，減少1.7個百分點。研發投入佔收入的比例由去年同期的12.2%，降至9.4%。

中芯表示，期內和上年同期公司主要材料及設備供應商多數為境外公司。若未來美國或其他國家及地區與中國的貿易摩擦持續升級，限制進出口，提高關稅或設置其他貿易壁壘，公司可能面臨設備、原材料、零備件等生產資料短缺、漲價和客戶流失等風險，進而導致公司研發及生產受限、訂單降價或減少、成本增加，對其業務和經營產生不利影響。

該公司指，下半年智能手機仍然在消化庫存，消費電子需求疲軟，但結構性緊缺情況仍將繼續，汽車電子、綠色能源、工業控制等領域需求依然保持穩健增長。這一輪周期調整至少要持續到明年上半年，之後視乎宏觀經濟走勢、消費端需求恢復節奏，以及行業去庫存情況。不過集成電路行業需求增長和全球區域化趨勢不變，雖短期有調整，但本土代工製造長期邏輯不變，公司對其中長期成長依然充滿信心。

中芯今日收報15.62港元，跌0.8%或0.12港元，成交額約2.9億港元。