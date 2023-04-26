企業放榜｜中遠海運首季純利減18% 收入升0.5%

中遠海運港口(1199)指，首季純利6,250萬美元(約4.8億港元)，按年跌17.9%，收入減0.5%，至3.2億美元，毛利升11.2%，至8,990萬美元，毛利率多2.9個百分點，至27.4%。期內總吞吐量同比基本持平，為3,030.5萬標準箱。

該股指，內地全球宏觀經濟依然存在諸多不確定因素，然而，在困難和挑戰面前，市場仍不乏機遇。期內組合內總吞吐量佔比最大兩個區域：環渤海地區總吞吐量整體穩中有升、海外地區表現則整體平穩。西南沿海地區，未來將繼續受益於東南亞等新興市場經貿活動增長帶動，總吞吐量佔比有望繼續擴大。當前，長江三角洲、東南沿海及其他、珠江三角洲地區受到全球主要經濟體需求減弱影響，吞吐量下滑，但相信隨著內地經濟增長企穩回升，「雙循環」戰略帶來發展新契機，內外貿市場有望逐步呈現積極復甦態勢。

將發掘具發展潛力項目

另外，將持續推進全球市場布局，積極挖掘在新興市場、區域市場的投資發展機會，著眼發掘全球具有發展潛力的項目，強化全球碼頭網絡，推進規模擴張。亦將不斷深化精益運營戰略，加強對碼頭的管控能力，強化市場開拓提質升級，在碼頭運營管理中注重降本增效，進一步提升盈利能力，推動高質量發 展，力爭實現更具有核心競爭力的可持續發展。

該股今日收報4.89元，升1.5%或0.07元，成交約757萬元。