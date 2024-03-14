企業放榜｜乾集裝箱需求續降！勝獅貨櫃去年少賺58% 末期息4仙

勝獅貨櫃(716)公布去年底全年純利1,943.8萬美元(約1.52億港元)，按年大挫58.1%；營業額3.82億美元，挫50.7%；銷售成本3.26億美元，大跌48.2%；毛利5,652.8萬美元，少61.6%；每股盈利0.82美仙；末期息倍升至4仙，全年連特別息共派22仙，多2.7倍。
集團製造及租賃業務去年錄得營業額3.55億美元，大減52.6%，佔總營業額 93%；除稅前及非控股股東權益前分部溢利為1,950萬美元，大減76.9%。期內，乾集裝箱及ISO特種集裝箱的總銷售量約為10.6萬個廿呎標準集裝箱，少56.2%。廿呎乾集裝箱的平均售價下降至2,075美元，跌26.8%。在乾集裝箱業務方面，總產量下降約 50%，乾集裝箱及特種集裝箱(包括定製集裝箱)分別佔業務分部營業額的53%及47%。鑑於乾集裝箱的需求持續下降，集團將更專注於控制乾集裝箱工廠的成本。特種集裝箱業務方面，在本地及國際市場均錄得穩健增長，而能源儲能集裝箱的表現尤其出色，整體銷售收益增長超過170%。
至於物流服務業務去年則錄得營業額2,748.7萬美元，少0.4%，及除稅前及非控股股東權益前分部溢利為814.7萬美元，多44.1%。
市場生產過剩 冀新貨船交付刺激需求
集團指，乾集裝箱行業的前景部分表現將取決於全球貿易的復甦。此外，今年新貨船的交付亦能刺激新集裝箱訂單的需求。然而，乾貨集裝箱市場仍然面對生產過剩的問題。特種集裝箱方面，預計其需求將迎來強勁增長，尤其是與可再生能源行業相關的能源儲能集裝箱。集團將專注發展綠色能源、數據設備、房屋、運輸解決方案等領域，並特別投放更多資源於開發能源儲能集裝箱分部，包括擴大產能及增設更多海外銷售辦事處。
勝獅現報0.58元，無升跌。