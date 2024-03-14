企業放榜｜乾集裝箱需求續降！勝獅貨櫃去年少賺58% 末期息4仙

勝獅貨櫃(716)公布去年底全年純利1,943.8萬美元(約1.52億港元)，按年大挫58.1%；營業額3.82億美元，挫50.7%；銷售成本3.26億美元，大跌48.2%；毛利5,652.8萬美元，少61.6%；每股盈利0.82美仙；末期息倍升至4仙，全年連特別息共派22仙，多2.7倍。

集團製造及租賃業務去年錄得營業額3.55億美元，大減52.6%，佔總營業額 93%；除稅前及非控股股東權益前分部溢利為1,950萬美元，大減76.9%。期內，乾集裝箱及ISO特種集裝箱的總銷售量約為10.6萬個廿呎標準集裝箱，少56.2%。廿呎乾集裝箱的平均售價下降至2,075美元，跌26.8%。在乾集裝箱業務方面，總產量下降約 50%，乾集裝箱及特種集裝箱(包括定製集裝箱)分別佔業務分部營業額的53%及47%。鑑於乾集裝箱的需求持續下降，集團將更專注於控制乾集裝箱工廠的成本。特種集裝箱業務方面，在本地及國際市場均錄得穩健增長，而能源儲能集裝箱的表現尤其出色，整體銷售收益增長超過170%。