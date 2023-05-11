企業放榜｜京東物流上季虧損收窄 CFO換人

集團指，收入增加主要來自一體化供應鏈客戶的收入及來自其他客戶的收入增加。來自一體化供應鏈客戶收入期內錄185億元，增加3.1%至；一體化供應鏈客戶收入增加主要受外部一體化供應鏈客戶的收入增加所帶動，其來源於單客戶平均收入(ARPC)的同比增加。集團ARPC升20%，至13.29萬元。

京東物流(2618)公布3月底止季度虧損收窄至10.37億元(人民幣，下同)(約11.7億港元)，去年同期虧損13.5億元；經調整虧損7.12億元，去年則蝕7.98億元；收入367.28億元，按年升34.3%，當中112.12億元或30.5%來自京東集團(6618)，比例按年下降11.1個百分點；毛利16.36億元，多11.9%。；毛利率4.5%，跌0.8個百分點。

京東物流指，收入增加主要來自一體化供應鏈客戶的收入及來自其他客戶的收入增加。(資料圖片)

單甦辭任首席財務官 吳昊接任

京東物流同時宣布，單甦因將於JD.com, Inc.以及其子公司及關聯併表實體擔任新的職務，現已提呈辭任公司的首席財務官職務，即日起生效。單甦確認與董事會並無意見分歧。同時，吳昊已即時獲委任為公司首席財務官。

吳昊36歲，於2014年5月加入京東集團，曾任集團內控總監、風控總監及審計部負責人。他於2008年7月至2014年5月就職於文思海輝技術有限公司，曾任審計總監，擁有中國地質大學管理學學士學位和北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。