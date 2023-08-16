企業放榜｜京東物流上季轉賺 收入飆2.9倍

京東物流(2618)公布截至6月底止半年虧損收窄，蝕6.37億元(人民幣，下同)(約6.82億港元)，去年同期蝕14.62億元；收入777.61億元，按年多32.6%；非國際財務報告準則扭虧，盈利1.14億元，去年蝕5.85億元；每股虧損0.1元，維持不派中期息。

單計上季，集團轉賺3.52億元，去年同期蝕7,630萬元；收入410.33億元，多31.2%；非國際財務報告準則盈利8.26億元，升2.9倍。

京東物流業績｜合併德邦影響 客戶收入大升近九成

集團指，上半年總收入增加乃受來自一體化供應鏈客戶收入增加及來自其他客戶收入增加所驅動，相關收入錄389億元，增加2.1%；客戶數量於6月底止為60,792名，而2022年同期為68,399名，少11.1%。至於來自客戶收入則大升89.2%，至206億元，增長主要歸因快遞快運服務的業務量增加，以及合併德邦集團的增量影響。

集團期內租金成本上升21.9%，至64億元，主要歸因於擴大租賃倉庫、分揀中心及配送站，以支持我們一體化供應鏈解決方案及物流服務的增長，以及合併德邦集團的增量影響。

集團指，展望未來將繼續用技術驅動的一體化供應鏈解決方案，最大化助力實體經濟和新興產業發展，繼續為用戶提供高質量服務體驗，和合作夥伴一起降低社會物流成本，推動商業和社會效率提升。

京東物流收報11.4港元，跌0.06港元或0.5%，成交額5,960萬港元，市值752.9億港元。