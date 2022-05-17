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財經
2022-05-17 18:38:55

企業放榜｜京東物流季度虧損大收窄 毛利飆升

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企業放榜｜京東物流季度虧損大收窄 毛利飆升

京東物流上季41.6%收入來自京東集團。(資料圖片)

京東物流(2618)公布3月底止季度虧損明顯收窄至13.86億元(人民幣，下同)(16.1億港元)，去年同期則蝕約110.7億元，收入273.51億元，按年多22%，當中113.87億元來自京東集團(9618)，佔收入41.6%，毛利則飆5.3倍，至14.61億元，毛利率5.3%，大升4.3個百分點。至於非國際財務報告準則虧損7.97億元，去年同期則蝕13.6億元。

集團指，毛利率增加主要是由於精細化成本管理措施；有效調整客戶結構；隨收入快速增長，規模經濟推動大部分成本構成的效益提高。至於期內虧損減少，除了受惠上述因素外，亦由於可轉換可贖回優先股公允價值變動虧損減少。

馬越辭首席財務官 單甦接任

另外，集團宣布馬越因將於京東集團擔任新的職務，已辭任集團首席財務官職務，即日生效，並由單甦接任。單甦現年40歲，於去年12月加入京東集團，201910月至202111月在Lavender Hill Capital Partners任職，並於去年1月至11月擔任董事總經理；2015年至去年在高盛亞洲投資銀行部任職，並於20171月至去年9月擔任執行董事，擁有中國政法大學法學學士學位和華威大學法學碩士學位。

京東物流今日收報15.94港元，升0.54港元或3.5%

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