企業放榜｜佐丹奴中期派息倍升 股價曾飆近7%

佐丹奴放榜｜預期定價能力持續 店舖數目將有增長

展望下半年，集團預期定價能力得以持續，店舖數目亦將有整體增長，將增撥營銷資源，繼續提升品牌形象，並在通脹環境下捍衛售價。集團正就生成式人工智能進行廣泛內部培訓，旨在於競爭出現前裝備員工，使之具備必要的技術。另外，佐丹奴近年已在新興市場取得顯著成果，預期於未來數月再度取得重大進展；線上業務亦為重點領域，將鞏固網絡自有渠道，同時與既有第三方平台鼎力合作。集團已於內地及南韓建立重大線上業務。至於其他市場，例如香港及台灣，亦正加速發展。對於前景，集團保持審慎樂觀，並將聚焦於維持盈利能力、提升品牌形象，以及擴展發展中國家的業務據點。